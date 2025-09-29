ADAMM: ADAMAS TRUST, INC.
今日ADAMM汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点25.17和高点25.27进行交易。
关注ADAMAS TRUST, INC.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
ADAMM股票今天的价格是多少？
ADAMAS TRUST, INC.股票今天的定价为25.20。它在-0.08%范围内交易，昨天的收盘价为25.22，交易量达到76。ADAMM的实时价格图表显示了这些更新。
ADAMAS TRUST, INC.股票是否支付股息？
ADAMAS TRUST, INC.目前的价值为25.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.80%和USD。实时查看图表以跟踪ADAMM走势。
如何购买ADAMM股票？
您可以以25.20的当前价格购买ADAMAS TRUST, INC.股票。订单通常设置在25.20或25.50附近，而76和-0.20%显示市场活动。立即关注ADAMM的实时图表更新。
如何投资ADAMM股票？
投资ADAMAS TRUST, INC.需要考虑年度范围24.86 - 25.35和当前价格25.20。许多人在以25.20或25.50下订单之前，会比较0.80%和。实时查看ADAMM价格图表，了解每日变化。
ADAMAS TRUST, INC.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ADAMAS TRUST, INC.的最高价格是25.35。在24.86 - 25.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ADAMAS TRUST, INC.的绩效。
ADAMAS TRUST, INC.股票的最低价格是多少？
ADAMAS TRUST, INC.（ADAMM）的最低价格为24.86。将其与当前的25.20和24.86 - 25.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ADAMM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ADAMM股票是什么时候拆分的？
ADAMAS TRUST, INC.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.22和0.80%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.22
- 开盘价
- 25.25
- 卖价
- 25.20
- 买价
- 25.50
- 最低价
- 25.17
- 最高价
- 25.27
- 交易量
- 76
- 日变化
- -0.08%
- 月变化
- 0.80%
- 6个月变化
- 0.80%
- 年变化
- 0.80%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值