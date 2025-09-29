报价部分
ADAMM: ADAMAS TRUST, INC.

25.20 USD 0.02 (0.08%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日ADAMM汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点25.17和高点25.27进行交易。

关注ADAMAS TRUST, INC.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

ADAMM股票今天的价格是多少？

ADAMAS TRUST, INC.股票今天的定价为25.20。它在-0.08%范围内交易，昨天的收盘价为25.22，交易量达到76。ADAMM的实时价格图表显示了这些更新。

ADAMAS TRUST, INC.股票是否支付股息？

ADAMAS TRUST, INC.目前的价值为25.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.80%和USD。实时查看图表以跟踪ADAMM走势。

如何购买ADAMM股票？

您可以以25.20的当前价格购买ADAMAS TRUST, INC.股票。订单通常设置在25.20或25.50附近，而76和-0.20%显示市场活动。立即关注ADAMM的实时图表更新。

如何投资ADAMM股票？

投资ADAMAS TRUST, INC.需要考虑年度范围24.86 - 25.35和当前价格25.20。许多人在以25.20或25.50下订单之前，会比较0.80%和。实时查看ADAMM价格图表，了解每日变化。

ADAMAS TRUST, INC.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ADAMAS TRUST, INC.的最高价格是25.35。在24.86 - 25.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ADAMAS TRUST, INC.的绩效。

ADAMAS TRUST, INC.股票的最低价格是多少？

ADAMAS TRUST, INC.（ADAMM）的最低价格为24.86。将其与当前的25.20和24.86 - 25.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ADAMM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ADAMM股票是什么时候拆分的？

ADAMAS TRUST, INC.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.22和0.80%中可见。

日范围
25.17 25.27
年范围
24.86 25.35
前一天收盘价
25.22
开盘价
25.25
卖价
25.20
买价
25.50
最低价
25.17
最高价
25.27
交易量
76
日变化
-0.08%
月变化
0.80%
6个月变化
0.80%
年变化
0.80%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值