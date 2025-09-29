クォートセクション
通貨 / ADAMI
ADAMI: ADAMAS TRUST, INC.

24.83 USD 0.06 (0.24%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ADAMIの今日の為替レートは、-0.24%変化しました。日中、通貨は1あたり24.78の安値と24.92の高値で取引されました。

ADAMAS TRUST, INC.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

ADAMI株の現在の価格は？

ADAMAS TRUST, INC.の株価は本日24.83です。-0.24%内で取引され、前日の終値は24.89、取引量は18に達しました。ADAMIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ADAMAS TRUST, INC.の株は配当を出しますか？

ADAMAS TRUST, INC.の現在の価格は24.83です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.66%やUSDにも注目します。ADAMIの動きはライブチャートで確認できます。

ADAMI株を買う方法は？

ADAMAS TRUST, INC.の株は現在24.83で購入可能です。注文は通常24.83または25.13付近で行われ、18や-0.24%が市場の動きを示します。ADAMIの最新情報はライブチャートで確認できます。

ADAMI株に投資する方法は？

ADAMAS TRUST, INC.への投資では、年間の値幅24.78 - 25.29と現在の24.83を考慮します。注文は多くの場合24.83や25.13で行われる前に、-1.66%や-1.66%と比較されます。ADAMIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ADAMAS TRUST, INC.の株の最高値は？

ADAMAS TRUST, INC.の過去1年の最高値は25.29でした。24.78 - 25.29内で株価は大きく変動し、24.89と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ADAMAS TRUST, INC.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ADAMAS TRUST, INC.の株の最低値は？

ADAMAS TRUST, INC.(ADAMI)の年間最安値は24.78でした。現在の24.83や24.78 - 25.29と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ADAMIの動きはライブチャートで確認できます。

ADAMIの株式分割はいつ行われましたか？

ADAMAS TRUST, INC.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.89、-1.66%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
24.78 24.92
1年のレンジ
24.78 25.29
以前の終値
24.89
始値
24.89
買値
24.83
買値
25.13
安値
24.78
高値
24.92
出来高
18
1日の変化
-0.24%
1ヶ月の変化
-1.66%
6ヶ月の変化
-1.66%
1年の変化
-1.66%
