ADAMI: ADAMAS TRUST, INC.
Le taux de change de ADAMI a changé de -0.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.78 et à un maximum de 24.92.
Suivez la dynamique ADAMAS TRUST, INC.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ADAMI aujourd'hui ?
L'action ADAMAS TRUST, INC. est cotée à 24.83 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.24%, a clôturé hier à 24.89 et son volume d'échange a atteint 18. Le graphique en temps réel du cours de ADAMI présente ces mises à jour.
L'action ADAMAS TRUST, INC. verse-t-elle des dividendes ?
ADAMAS TRUST, INC. est actuellement valorisé à 24.83. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.66% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ADAMI.
Comment acheter des actions ADAMI ?
Vous pouvez acheter des actions ADAMAS TRUST, INC. au cours actuel de 24.83. Les ordres sont généralement placés à proximité de 24.83 ou de 25.13, le 18 et le -0.24% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ADAMI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ADAMI ?
Investir dans ADAMAS TRUST, INC. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.78 - 25.29 et le prix actuel 24.83. Beaucoup comparent -1.66% et -1.66% avant de passer des ordres à 24.83 ou 25.13. Consultez le graphique du cours de ADAMI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ADAMAS TRUST, INC. ?
Le cours le plus élevé de ADAMAS TRUST, INC. l'année dernière était 25.29. Au cours de 24.78 - 25.29, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 24.89 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ADAMAS TRUST, INC. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ADAMAS TRUST, INC. ?
Le cours le plus bas de ADAMAS TRUST, INC. (ADAMI) sur l'année a été 24.78. Sa comparaison avec 24.83 et 24.78 - 25.29 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ADAMI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ADAMI a-t-elle été divisée ?
ADAMAS TRUST, INC. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 24.89 et -1.66% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 24.89
- Ouverture
- 24.89
- Bid
- 24.83
- Ask
- 25.13
- Plus Bas
- 24.78
- Plus Haut
- 24.92
- Volume
- 18
- Changement quotidien
- -0.24%
- Changement Mensuel
- -1.66%
- Changement à 6 Mois
- -1.66%
- Changement Annuel
- -1.66%
