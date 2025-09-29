КотировкиРазделы
Валюты / ADAMI
ADAMI: ADAMAS TRUST, INC.

24.83 USD 0.06 (0.24%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ADAMI за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.78, а максимальная — 24.92.

Следите за динамикой ADAMAS TRUST, INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ADAMI сегодня?

ADAMAS TRUST, INC. (ADAMI) сегодня оценивается на уровне 24.83. Инструмент торгуется в пределах -0.24%, вчерашнее закрытие составило 24.89, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ADAMI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ADAMAS TRUST, INC.?

ADAMAS TRUST, INC. в настоящее время оценивается в 24.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.66% и USD. Отслеживайте движения ADAMI на графике в реальном времени.

Как купить акции ADAMI?

Вы можете купить акции ADAMAS TRUST, INC. (ADAMI) по текущей цене 24.83. Ордера обычно размещаются около 24.83 или 25.13, тогда как 18 и -0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ADAMI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ADAMI?

Инвестирование в ADAMAS TRUST, INC. предполагает учет годового диапазона 24.78 - 25.29 и текущей цены 24.83. Многие сравнивают -1.66% и -1.66% перед размещением ордеров на 24.83 или 25.13. Изучайте ежедневные изменения цены ADAMI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ADAMAS TRUST, INC.?

Самая высокая цена ADAMAS TRUST, INC. (ADAMI) за последний год составила 25.29. Акции заметно колебались в пределах 24.78 - 25.29, сравнение с 24.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ADAMAS TRUST, INC. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ADAMAS TRUST, INC.?

Самая низкая цена ADAMAS TRUST, INC. (ADAMI) за год составила 24.78. Сравнение с текущими 24.83 и 24.78 - 25.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ADAMI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ADAMI?

В прошлом ADAMAS TRUST, INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.89 и -1.66% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.78 24.92
Годовой диапазон
24.78 25.29
Предыдущее закрытие
24.89
Open
24.89
Bid
24.83
Ask
25.13
Low
24.78
High
24.92
Объем
18
Дневное изменение
-0.24%
Месячное изменение
-1.66%
6-месячное изменение
-1.66%
Годовое изменение
-1.66%
