ADAMI: ADAMAS TRUST, INC.
Курс ADAMI за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.78, а максимальная — 24.92.
Следите за динамикой ADAMAS TRUST, INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ADAMI сегодня?
ADAMAS TRUST, INC. (ADAMI) сегодня оценивается на уровне 24.83. Инструмент торгуется в пределах -0.24%, вчерашнее закрытие составило 24.89, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ADAMI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ADAMAS TRUST, INC.?
ADAMAS TRUST, INC. в настоящее время оценивается в 24.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.66% и USD. Отслеживайте движения ADAMI на графике в реальном времени.
Как купить акции ADAMI?
Вы можете купить акции ADAMAS TRUST, INC. (ADAMI) по текущей цене 24.83. Ордера обычно размещаются около 24.83 или 25.13, тогда как 18 и -0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ADAMI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ADAMI?
Инвестирование в ADAMAS TRUST, INC. предполагает учет годового диапазона 24.78 - 25.29 и текущей цены 24.83. Многие сравнивают -1.66% и -1.66% перед размещением ордеров на 24.83 или 25.13. Изучайте ежедневные изменения цены ADAMI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ADAMAS TRUST, INC.?
Самая высокая цена ADAMAS TRUST, INC. (ADAMI) за последний год составила 25.29. Акции заметно колебались в пределах 24.78 - 25.29, сравнение с 24.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ADAMAS TRUST, INC. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ADAMAS TRUST, INC.?
Самая низкая цена ADAMAS TRUST, INC. (ADAMI) за год составила 24.78. Сравнение с текущими 24.83 и 24.78 - 25.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ADAMI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ADAMI?
В прошлом ADAMAS TRUST, INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.89 и -1.66% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.89
- Open
- 24.89
- Bid
- 24.83
- Ask
- 25.13
- Low
- 24.78
- High
- 24.92
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- -0.24%
- Месячное изменение
- -1.66%
- 6-месячное изменение
- -1.66%
- Годовое изменение
- -1.66%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%