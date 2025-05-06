スクリプト: SetSellStopOrder
こんにちはニコライ、私は初心者です、私は同時に2つの買いとSellstopov注文を設定しようとしました。それはうまくいきませんでしたが、それは1つのパラメータ2で1つの順序で判明し、それは可能であり、3、その後、それらはグリッドでストレッチされています。私はそれがさらに好きだった。もちろん、一度にグリッドを取得する方が良いでしょうし、大きなローソクの場合には専門家と一緒にさらに良いでしょう。ありがとう。そして、あなたのタイタニックな仕事に敬意を表します。
ニコライ様、SetBuyStopOrder.mq5をダウンロードしました。インストールしました。コンパイルしました。これをチャートにドラッグすると、パラメータのウィンドウが開き、ターミナルの右上に名前が表示されます。自動売買が有効になっている。すべてが正しいように見える。しかし、「OK」を押しても注文は設定されない。1-2秒後、右上隅から名前が消えます。何が原因でしょうか？もし可能であれば、アドバイスをいただけないでしょうか？
Nikolayはこのフォーラムにあまり登場しないので、いつ回答が得られるかわかりません。この問題の解決プロセスをスピードアップするためには、MetaTrader 5 取引ターミナルのExperts タブからプリントアウトする必要があります。パラメータの設定が間違っている可能性があります。このタブのメッセージに書かれていることをすべてコピーして、ここに投稿してください。
よろしく、ウラジミール。
作者: Nikolay Kositsin