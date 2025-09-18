記事"MQL5 クックブック：ОСО オーダー"についてのディスカッション - ページ 2 12 新しいコメント vijanda 2019.02.08 15:06 #11 すべての指示に従いましたが、OCOフォルダがMT5ナビゲータに表示されません。 Cristian Mateo Duque Ocampo 2025.09.18 20:58 #12 正しく動作するようになった。エラーも警告もなくコンパイルできた。 コンパイルの手順 記事からソースコードをダウンロードする。 すべての内容を新しいフォルダに解凍します（私の場合、「OCO EA」と名付けました）。 MT5を開く MT5のデータフォルダを開く Experts」フォルダを開く Experts」フォルダに「OCO EA」フォルダを貼り付ける。 MQL5 IDEを開く（MT5からF4を押して直接開くか、［ツール］→［MetaQuotes Language Editor］メニューから開くことができます IDEを開いたら、「Experts」フォルダに含まれているはずの「OCO EA」フォルダ内の各ファイルを開きます。各ファイルをコンパイルする必要があります。 MT5 を開き、新しい "OCO EA" フォルダが "Navigator" の "Experts" セクションに表示されるはずです。 panel_oco_ea」ファイルをチャートにドラッグします。 お楽しみください！ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 正しく動作するようになりました。エラーも警告もなくコンパイルされます。 コンパイルするための手順： 記事に含まれるソースコードをダウンロードする。 すべてのコンテンツを新しいフォルダに解凍します（私の場合、フォルダを「OCO EA」と呼びます）。 MT5を開く。 MT5のデータフォルダを開く Experts」フォルダを開く Experts」フォルダに「OCO EA」フォルダを貼り付けます。 MQL5 IDEを開きます（MT5からF4を押すか、メニューのツール→MetaQuotes Language Editorで直接開くことができます）。 IDEが開いたら、"Experts "フォルダに含まれていなければならない "OCO EA "フォルダ内の各ファイルを開き、各ファイルをコンパイルする必要があります。 MT5を開き、"Navigator "の "Experts " セクションに 新しい "OCO EA "フォルダが表示されるはずです。 ファイル「panel_oco_ea」をチャートにドラッグします。 お楽しみください。 コンパイルのスクリーンショット： 正しく行えば、MT5でこのようなものが表示されるはずです： ファイル: OCO_EA.zip 197 kb Cristian Mateo Duque Ocampo 2025.09.18 21:01 #13 vijanda # : すべての指示に従いましたが、OCOフォルダがMT5 Navigatorに表示されません。 ステップバイステップを確認してください。 12 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
正しく動作するようになった。エラーも警告もなくコンパイルできた。
コンパイルの手順
正しく動作するようになりました。エラーも警告もなくコンパイルされます。
コンパイルするための手順：
コンパイルのスクリーンショット：
正しく行えば、MT5でこのようなものが表示されるはずです：
すべての指示に従いましたが、OCOフォルダがMT5 Navigatorに表示されません。