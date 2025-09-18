記事"MQL5 クックブック：ОСО オーダー"についてのディスカッション - ページ 2

すべての指示に従いましたが、OCOフォルダがMT5ナビゲータに表示されません。
 

正しく動作するようになった。エラーも警告もなくコンパイルできた。

コンパイルの手順

  1. 記事からソースコードをダウンロードする。
  2. すべての内容を新しいフォルダに解凍します（私の場合、「OCO EA」と名付けました）。
  3. MT5を開く
  4. MT5のデータフォルダを開く
  5. Experts」フォルダを開く
  6. Experts」フォルダに「OCO EA」フォルダを貼り付ける。
  7. MQL5 IDEを開く（MT5からF4を押して直接開くか、［ツール］→［MetaQuotes Language Editor］メニューから開くことができます
  8. IDEを開いたら、「Experts」フォルダに含まれているはずの「OCO EA」フォルダ内の各ファイルを開きます。各ファイルをコンパイルする必要があります。
  9. MT5 を開き、新しい "OCO EA" フォルダが "Navigator" の "Experts" セクションに表示されるはずです。
  10. panel_oco_ea」ファイルをチャートにドラッグします。
  11. お楽しみください！


コンパイルのスクリーンショット：



正しく行えば、MT5でこのようなものが表示されるはずです：





ファイル:
OCO_EA.zip  197 kb
 
vijanda # :
すべての指示に従いましたが、OCOフォルダがMT5 Navigatorに表示されません。
ステップバイステップを確認してください。
