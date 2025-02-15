インディケータ: Bollinger Bands

ボリンジャーバンド ® (BB) は エンベロープに 似たインジケーターです。唯一の違いは、エンベロープのバンドは移動平均線からの固定幅（％）で形成されるのに対し、ボリンジャーバンドは移動平均線から の標準偏差で形成される点です。標準偏差はボラティリティを測ります。したがって、ボリンジャーバンドは相場の状態によって自分自身を調整します。相場の 動きが大きいときバンドは広がり、相場の動きが小さいときバンドは縮みます

ボリンジャーバンドは一般的に価格チャートに描写されますが、インジケーターチャートに も描写させることができます。エンベロープと全く同様に、ボリンジャーバンドの考え方は、価格がバンドの上と下の間で推移しやすいという事実に基づいてい ます。ボリンジャーバンドの特徴は、ボラティリティによってバンド幅が変化するということです。価格が激しく変化しているとき（ボラティリティが大きいと き）、価格が動く可能性がある領域までその幅を広げます。相場が落ち着いているとき、ボラティリティが小さいときは、価格が変位する範囲でバンド幅を収縮 させます。

次の特徴はボリンジャーバンド特有のものです。:

  • 突発的な価格変化は、ボラティリティーが収縮してバンドが収縮した後に起こる傾向があります。;
  • 価格が上のバンドを抜けた場合、トレンドが継続することが予想されます。;
  • もしバンドの外側の山と谷が内側の山と谷に従ったら、トレンドの転換が起こる可能性があります。;
  • バンドラインのどれかから始まったレートは、一般的に反対側に達します。

直前のデータは価格の方向性を予想するのに役立ちます。

EAで使用するためにこれらの値が必要なのですが、どのように入手すればよいのかわかりません。
以下のプリントは標準的な設定です。期間 20、オフセット 2、オフセット 0 が終値に適用されています。

レベルは+2(上の白線)と-2(下の白線)です。

 
@Rodolfo Andrade #: メタトレーダーでボリンジャーバンドのレベルラインはどのように計算されますか？

「ボリンジャーバンドは 単純移動平均（SMA）に過ぎず、バンドは標準 偏差に 比率（通常は±2.0）を掛けたものです。

言い換えれば

SMA ± StdDev * Rácio
余分なレベルも同じように計算されます。
Bollinger Bands - Indicadores de tendência - Uso de indicadores técnicos - Gráficos, análise técnica e fundamental - Ajuda para o MetaTrader 5
