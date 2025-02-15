インディケータ: Bollinger Bands
@Rodolfo Andrade #: メタトレーダーでボリンジャーバンドのレベルラインはどのように計算されますか？
「ボリンジャーバンドは 単純移動平均（SMA）に過ぎず、バンドは標準 偏差に 比率（通常は±2.0）を掛けたものです。
言い換えれば
余分なレベルも同じように計算されます。SMA ± StdDev * Rácio
Bollinger Bands - Indicadores de tendência - Uso de indicadores técnicos - Gráficos, análise técnica e fundamental - Ajuda para o MetaTrader 5
- www.metatrader5.com
O Indicador Técnico Bollinger Bands (BB) é semelhante ao Envelopes. A diferença entre eles consiste no fato de as fronteiras...
取引の機会を逃しています。
- 無料取引アプリ
- 8千を超えるシグナルをコピー
- 金融ニュースで金融マーケットを探索
新規登録 ログイン
WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。
Bollinger Bands:
ボリンジャーバンド ® (BB) は エンベロープに 似たインジケーターです。唯一の違いは、エンベロープのバンドは移動平均線からの固定幅（％）で形成されるのに対し、ボリンジャーバンドは移動平均線から の標準偏差で形成される点です。標準偏差はボラティリティを測ります。したがって、ボリンジャーバンドは相場の状態によって自分自身を調整します。相場の 動きが大きいときバンドは広がり、相場の動きが小さいときバンドは縮みます
ボリンジャーバンドは一般的に価格チャートに描写されますが、インジケーターチャートに も描写させることができます。エンベロープと全く同様に、ボリンジャーバンドの考え方は、価格がバンドの上と下の間で推移しやすいという事実に基づいてい ます。ボリンジャーバンドの特徴は、ボラティリティによってバンド幅が変化するということです。価格が激しく変化しているとき（ボラティリティが大きいと き）、価格が動く可能性がある領域までその幅を広げます。相場が落ち着いているとき、ボラティリティが小さいときは、価格が変位する範囲でバンド幅を収縮 させます。
次の特徴はボリンジャーバンド特有のものです。:
直前のデータは価格の方向性を予想するのに役立ちます。
作者: MetaQuotes Software Corp.