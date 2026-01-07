記事「MQL5入門（第23回）：オープニングレンジブレイクアウト戦略の自動化」についてのディスカッション

新しい記事「MQL5入門（第23回）：オープニングレンジブレイクアウト戦略の自動化」はパブリッシュされました:

この記事では、MQL5でオープニングレンジブレイクアウト(ORB)エキスパートアドバイザー(EA)を作成する方法を解説します。EAが市場の初期レンジからのブレイクアウトをどのように検知し、それに応じてポジションを建てるかを説明します。また、建てるポジションの数を制御したり、指定した時間で自動的に取引を停止する方法についても学べます。

たとえば、市場が午前9時30分に開いたとします。この時に形成され始めるM15（15分足）が注目対象です。ローソク足が確定した後、その高値と安値を記録し、これがオープニングレンジとなります。

その後、より短い時間足（例えば5分足）に切り替え、辛抱強く価格の動きを観察します。価格がこの15分足の高値を上抜けた場合は強気ブレイクアウト（価格上昇の可能性）が示され、逆に安値を下抜けた場合は弱気ブレイクアウト（価格下落の可能性）が示されます。

簡単に言えば、市場が開いてから最初の15分間でレンジの境界を設定し、その後は価格がその範囲を突破するのを注意深く見守るというのがオープニングレンジブレイクアウト(ORB)の基本的な考え方です。

図1：ORB


作者: Israel Pelumi Abioye

 
あなたのORB取引のアイデアを共有していただきありがとうございます、しかし、あなたの売り/買いの条件があなたの定義と逆になっているか、または反しているようであることを確認してください（私ももう一度確認します）。 コメントにはSELLとあるが、ORB以上か？
 
Mustafa Nail Sertoglu #:
もしかしたら、買いシグナルが「すべての条件を満たしていない」かもしれません。 クサウド-ORBよりBUY ORB-上限線を超えていますか？
 
Mustafa Nail Sertoglu #:
こんにちは。条件は完全に記事で説明したとおりで、間違いはありません。
