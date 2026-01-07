記事「MQL5入門（第22回）：5-0ハーモニックパターンを用いたエキスパートアドバイザーの構築」についてのディスカッション
kimo161 #:もっとニュアンスが違う。5-0パターン（商標状況と文書検索）を含むハーモニックパターンは、エリオット波動が発明された後に発明されました。エリオット波動はサイクルの9度の波動に基づいているのに対し、5-0パターンはフィボナッチ比率に基づいている。両パターンをチャートに適用した場合、多少の重複が生じ、混乱を招く可能性があります。
新しい記事「MQL5入門（第22回）：5-0ハーモニックパターンを用いたエキスパートアドバイザーの構築」はパブリッシュされました:
5-0ハーモニックパターンは、通常、顕著かつ持続的な価格変動の後に出現する反転フォーメーションです。純粋な反転型セットアップというよりも、継続から反転へ移行するパターンと捉えられており、トレンドの方向が転換する可能性を示唆します。 このパターンは、6つの主要ポイント（O、X、A、B、C、D）によって構成され、そこから4つのレッグ（XA、AB、BC、CD）が形成されます。5-0パターンは、その独特な起点と構造によって、他のハーモニックパターンと明確に区別されます。多くのハーモニックパターンがスイングハイまたはスイングローから始まるのに対し、5-0パターンは調整的な動きから始まる点が特徴です。この動きは、直前のトレンドやパターンが完了した後に発生することが多く、新たな推進波の始まりを捉えるのではなく、逆トレンドの動きが枯渇する局面を捉えることを目的としています。この点が、5-0パターンを際立たせる要因となっています。
強気の5-0パターンは、チャート上で明確なスイングハイを形成するOから始まります。市場はこのレベルから下落し、パターンの最初の重要な弱気レッグとなるXを形成します。その後のXからAへの動きは、この下落に対する調整的なリトレースメントを表します。このリトレースメントには明確なフィボナッチ比率の指定はありませんが、この初期構造においては弱気トレンドが依然として継続していることを示すために、AはOよりも下に位置している必要があります。
Aが確立された後、市場はさらに下落してBを形成します。Bは、XAに対する113%から161.8%のフィボナッチエクステンションの範囲内に位置します。このレッグは、現在の下落トレンドが疲弊段階に入っていることを示す場合が多く見られます。その後、市場はBから反転上昇してCを形成し、これは通常、ABに対する161.8%から224%の水準に達します。この動きは、パターン内における非常に力強い調整反応を示しています。 構造は、再び市場が押し戻されるDで完成します。Dは、BCに対して50%から55%のリトレースメントとなることが推奨されます。このリトレースメントゾーンが、潜在的な買いエリアとして注目されます。
作者: Israel Pelumi Abioye