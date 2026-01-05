インディケータ: DeltaFusionLite 新しいコメント Automated-Trading 2026.01.05 13:45 DeltaFusionLite: DeltaFusion Liteは、MT4用DeltaFusionProインジケータの簡易版です。累積デルタとネットデルタを計算・表示し、各ローソク足 内の買い圧力と売り圧力を明確に表示します。ビッドとアスクの間の出来高分布を分析することで、市場心理の変 動、反転の可能性、価格と出来高の間の様々な種類の乖離を識別するのに役立ち ます。 作者: Francesco Secchi Conor Mcnamara 2025.12.12 13:02 #1 出来高ベースの指標のコレクションに、もうひとつ興味深い指標がある。 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
DeltaFusion Liteは、MT4用DeltaFusionProインジケータの簡易版です。累積デルタとネットデルタを計算・表示し、各ローソク足 内の買い圧力と売り圧力を明確に表示します。ビッドとアスクの間の出来高分布を分析することで、市場心理の変 動、反転の可能性、価格と出来高の間の様々な種類の乖離を識別するのに役立ち ます。
作者: Francesco Secchi