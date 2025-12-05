記事「MQL5での取引戦略の自動化（第31回）：プライスアクションに基づくスリードライブハーモニックパターンシステムの作成」についてのディスカッション
EAがグラフに表示されないのはなぜですか？また、EAを使用するための最適化数値と最低取引額はどうすればよいですか？
この著者は大量の記事を持っており、それが何かが間違っている最初の兆候だ。それでも私は疑惑の利益を与え、いくつかの記事を注意深く追いかけ、それらを再現し、彼のEAと比較した。どの記事も例外なく、書いてあることをやっていない中途半端なEAだった。EAがパターンを検出するのは、それがすでにさらに未来に進んだ後であり、その後、あらゆる種類のTPレベルで過去のパターンを描くので、スクリーンショットも非常に疑わしい。彼の記事をいくつか読んだけど、どれも完全に時間の無駄だった。
新しい記事「MQL5での取引戦略の自動化（第31回）：プライスアクションに基づくスリードライブハーモニックパターンシステムの作成」はパブリッシュされました:
スリードライブパターンは、A、B、C、D、E、Fの6つの主要なスイングポイントから構成されるハーモニック取引のフォーメーションで、強気と弱気の両方の形があります。特定のフィボナッチリトレースメントとフィボナッチエクステンションを伴う3つの連続した価格ドライブを通して、反転ゾーンを特定するように設計されています。強気のスリードライブパターンでは、構造は高値-安値-高値-安値-高値-安値というシーケンスを形成します。Aはスイングハイ、Bはスイングロー（ドライブ1）、Cはスイングハイ、Dはスイングロー（ドライブ2）、Eはスイングハイ、Fはスイングロー（ドライブ3で、DとBを下回る位置）です。各リトレースメント（BC、DE）は直前のドライブの約0.618または0.786であり、各ドライブ（CD、EF）は直前のリトレースメントの1.13〜1.618に拡張します。弱気パターンではこのシーケンスが反転し、FはDとBを上回る位置になります。以下にパターンの可視化を示します。
弱気のスリードライブハーモニックパターン
強気のスリードライブハーモニックパターン
作者: Allan Munene Mutiiria