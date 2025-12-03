記事「SMC (Smart Money Concepts)で取引のレベルアップを実現する：OB、BOS、FVG」についてのディスカッション

SMC（Smart Money Concepts、スマートマネーコンセプト）のOB（Order Blocks、注文ブロック）、BOS（Break of Structure、ブレイクオブストラクチャ）、FVG（Fair Value Gaps、公正価格ギャップ）を1つの強力なEAに統合することで、取引をさらに進化させることができます。自動モードで戦略を実行することも、特定のSMCコンセプトだけを使用することも可能で、柔軟かつ精度の高い取引が実現します。

OB

OB（Order Blocks、注文ブロック）とは、大きな価格変動が始まる直前に形成された最後の陽線または陰線を指します。これは、機関投資家が注文を仕込んだ可能性のある重要なゾーンを示すことが多いです。これらのゾーンに再び到達すると、強力なサポートまたはレジスタンスとして機能しやすく、高確率の取引機会を提供します。本EAでは、OBの検出精度をさらに高めるために、フィボナッチインジケーターによる確認を組み合わせています。これにより、エントリーが主要なリトレースメントやエクステンションの水準と一致するように設計されています。前回の記事でも説明したように、OBにフィボナッチによる確認を組み合わせることで、弱いセットアップを排除し、エントリーから取引管理に至るまで、より信頼性の高いフレームワークを提供することができます。


作者: Hlomohang John Borotho

 
見解の相違。これは非常に価値のあるツールだと思います。OB、BOS、FVGなどすべてのストラテジーを同時に組み合わせてバックテストする のが楽しみです。また、CHOCH CHANGE OF CHARACTERのコンセプトも追加していただけないでしょうか。
 
paul ngugi ndichu #:
素晴らしい仕事だ。
ありがとう。
 
Jean de バックテストする のが楽しみです。また、CHOCH CHANGE OF CHARACTERのコンセプトも追加していただけないでしょうか。
同感です。自由に設定やロジックをいじって、システムの能力を探求してください。
 
Alexander Sevastyanov #:

このようなパターンは、以前はダブル・トップ またはダブル・トップと 呼ばれていた。
しかし、進歩は止まらず、用語は改善されている。

同意する。
 

フェア・バリュー・ギャップの説明と描写が間違っています

あなたの記事は素晴らしい。ただ、記事の中にインドネシア人がいることは知っています。僕らのコンセプトは同じだけど、違うのは僕がSMC+GPTにPythonを使っていることだね。

CHATGPT _SMC

 
Stanislav Korotky #:

フェア・バリュー・ギャップの説明と描写が間違っています

FVGゾーンの内側にすでに価格/キャンドルスティックが戻っている状態でFVGを描きました。
 
Yata Tema Gea #:

あなたの記事は素晴らしい。ただ、記事の中にインドネシア人がいることは知っています。僕らのコンセプトは同じだけど、違うのは僕がSMC+GPTにPythonを使っていることだね。


なるほどね。）
 
Hlomohang John Borotho #:
FVGゾーンの内側にすでに価格/キャンドルスティックが戻っている状態でFVGを描きました。

あなたは間違っているか、図形の準備が不十分です。左から 1番目と3番目のローソク足が赤で示されているように、これらは弱気であり、2番目のローソク足（おそらくFVGが発生した場所）の前後に 2つの大きなギャップを形成しています。

インターネットでFVGを検索すると、このフォーメーションは価格の大きな一方向のジャンプ/ギャップであり、ジグザグのジャンプではないことがわかります。
12
