記事「SMC (Smart Money Concepts)で取引のレベルアップを実現する：OB、BOS、FVG」についてのディスカッション
MetaQuotes:グレートジョブ
新しい記事をご覧ください：スマート・マネー・コンセプト(SMC)でトレーディングを向上させよう：OB、BOS、FVG。
Jean de バックテストする のが楽しみです。また、CHOCH CHANGE OF CHARACTERのコンセプトも追加していただけないでしょうか。同感です。自由に設定やロジックをいじって、システムの能力を探求してください。
フェア・バリュー・ギャップの説明と描写が間違っています。
An inverse fair value gap(IFVG) occurs when price returns to a previously identified fair value gap and, instead of showing the expected supportive or resistive reaction, fails to respect it. This failure can signal a potential shift in market direction and offer a contrarian trading edge. In this article, I'm going to introduce my self-developed approach to quantifying and utilizing inverse fair value gap as a strategy for MetaTrader 5 expert advisors.
新しい記事「SMC (Smart Money Concepts)で取引のレベルアップを実現する：OB、BOS、FVG」はパブリッシュされました:
OB
OB（Order Blocks、注文ブロック）とは、大きな価格変動が始まる直前に形成された最後の陽線または陰線を指します。これは、機関投資家が注文を仕込んだ可能性のある重要なゾーンを示すことが多いです。これらのゾーンに再び到達すると、強力なサポートまたはレジスタンスとして機能しやすく、高確率の取引機会を提供します。本EAでは、OBの検出精度をさらに高めるために、フィボナッチインジケーターによる確認を組み合わせています。これにより、エントリーが主要なリトレースメントやエクステンションの水準と一致するように設計されています。前回の記事でも説明したように、OBにフィボナッチによる確認を組み合わせることで、弱いセットアップを排除し、エントリーから取引管理に至るまで、より信頼性の高いフレームワークを提供することができます。
作者: Hlomohang John Borotho