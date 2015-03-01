メタトレーダー5トレーディング・ストラテジー・テスター・イデオロギー：エージェント - ページ 9 123456789101112 新しいコメント John 2010.01.28 00:18 #81 :))オークションが必要だ - 誰かが安く売りたがるだろう - 市場が必要だ.:) Renat Fatkhullin 2010.02.01 23:41 #82 端末は、ネットワーク経由でリモートストラテジーテスターエージェントに接続することで、そのリソースを利用することができます。以下は、リモートテスターエージェントの 最初の起動の様子です（テストは取引端末で管理されます）。最初の起動時に、エージェントマネージャは、論理プロセッサコアの数に応じて複数のエージェントを起動し、アクセスのためのパスワードと希望するポートを指定することを提案します。これらのポートには、後でリモートテストエージェントにタスクを配布する際にターミナルが接続されます。インストール "ボタンをクリックすると、エージェントのサービスがインストールされ、マネージャはそれらをリストに表示します。このウィンドウから、リモートエージェントの各コピーを簡単に管理することができます。 ターミナルには、ローカルエージェント（コア数別）を使用するオプションがあります - これらは、コマンドラインで指定されたすべてのパラメータで自動的にGUIなしで起動されます。 StrikeR 2010.02.02 20:41 #83 ニューラルネットワークについての質問です。ニューラルネットワークのトレーニングも 並列化されるのか、それとも自前の電力だけで行うのか。 Renat Fatkhullin 2010.02.02 21:35 #84 これは、ニューラルネットワークのトレーニングの実装に依存します。端末自体は、ニューラルネットワークの仕組みを自社で提供しているわけではありません。MetaTrader 5テスターは、遺伝的アルゴリズムによる 大量最適化を提供します。彼らのためだけに、複数のエージェントが計算を桁違いにスピードアップさせます。 Генетические алгоритмы - это просто! 2010.05.25Andrey Dikwww.mql5.com В статье автор расскажет об эволюционных вычислениях с использованием генетического алгоритма собственной реализации. Будет показано на примерах функционирование алгоритма, даны практические рекомендации по его использованию. Arduz 2010.02.06 14:55 #85 テスターはいつ見られるのでしょうか？ maxim 2010.02.12 01:00 #86 この質問、聞いたことがあるようなないような。 テスターで複数の機器を並行してテストすることは可能でしょうか？ 履歴データの同期テスト用？ アービトラージ、ペアトレード、多通貨エキスパートアドバイザーのテストに？ Renat Fatkhullin 2010.02.12 08:52 #87 maxis_tm: この質問、聞いたことがあるようなないような。テスターで複数の機器を並行してテストすることは可能でしょうか？履歴データの同期テスト用？アービトラージ、ペアトレード、マルチカレンシーエキスパートアドバイザーのテスト用？ はい、テスターは完全に多通貨に対応しています。 Andrey Nachalov 2010.02.16 21:56 #88 Renat:保護機構。 ... ローカルエージェントのみが、ターミナルで適切なパーミッションでDLLを使用できます。 渡されたエキスパートコードは、エージェントのディスクに保存されることはなく、ダンプすることが不可能な変換された形で渡される エージェントはExpert Advisorの名前を知らず、計算結果をディスクに保存しない（これにより、計算後に残る情報量を最小化することができます。） ... Renatさん、Strategy TesterでExpert Advisorを最適化 する場合、実行毎に複数のテキストファイル#1.1、#1.2などから準備したデータを事前に読み込み、実行終了時にファイル#2に取得した値を書き込むようにしたらどうでしょうか？EAにそのようなアドオンをつけても、代理店は運用できるのでしょうか？P.s.: 個人的には、クラウドテストのアイデアはとても気に入っています。なぜなら、ロボットの特殊性のために遺伝学が使えない場合、歴史の長いセクションで複雑な大規模MTSを最適化する問題に対する真の解決策だからです。また、一部のフォーラムメンバーの懐疑論は、ここでは全く関係ありません。 Renat Fatkhullin 2010.02.16 22:45 #89 同じ共有ファイルへの書き込みを使用する場合、使用できるエージェントは1つだけです。シーケンシャルモードでは1つのエージェントのみまたは、ランの結果を集計するための独自のシステムを実装する。 原理的には、ある固定ファイルを制御端末に戻す逆送を行うことができる。EAはこれに任意の結果を書き込んで、端末側で利用することができます。 Andrey Nachalov 2010.02.17 02:07 #90 Renat:...原理的には、ある固定ファイルを制御端末に戻す逆送をすればいいのですが......。 然りEAライターが選択したファイル群を含むEA作業環境全体をエージェント間で転送するタスク、さらにエージェント上でクローンされた結果はキーを使って1つの出力セットにまとめられますが、それぞれの特定のケースにおける環境があまりにも個別であるため、これらすべてがFORMALIZABLEになることはないでしょう。ですから、あらかじめ定義された出力ファイルを持つあなたのバリアントが唯一の実用的な解決策です。 だから、エージェント側でファイルに印刷し、結果をマスターにドラッグ＆ドロップすることに吃驚したんです。IV Testerの「最適化結果」タブの変数に加えて、さらにいくつかの評価値を持っている必要があります - 例えば、タブレポート（有益な取引の割合を取る）上に提示されたものの一部、そして我々は本当に煽られているなら、選手権で計算された指標 - それは確かに、何かの価値があります。もちろん、このあたりは専門家の楽しみの一つではありますが。はい、まだ数えているんですね...。 また、エージェント側でテキストファイルを読むことは、テストしたパラメータの値をダウンロードし、あらかじめ用意した履歴をもとに多通貨をエミュレートするために、個人的に必要なことです。はい、この最後のオプションは、4のモノカレンシーテスターから継承されていますが、この機能は私の全体の車の時間を食べたので、私は今それに固執し、ありがたいことに、それはテスター5でもその関連性を維持するいくつかの他の利点を持っています。 Renat、マネージャーターミナルはExpert Advisorにテキストファイルをいくつでも送信して、それを読めるようにすることができますか？ライティングで-見通しを概説していただきました、ありがとうございます。また、読み方については、期待できるものを具体的に教えてください。 123456789101112 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
:))オークションが必要だ - 誰かが安く売りたがるだろう - 市場が必要だ.:)
端末は、ネットワーク経由でリモートストラテジーテスターエージェントに接続することで、そのリソースを利用することができます。
以下は、リモートテスターエージェントの 最初の起動の様子です（テストは取引端末で管理されます）。
最初の起動時に、エージェントマネージャは、論理プロセッサコアの数に応じて複数のエージェントを起動し、アクセスのためのパスワードと希望するポートを指定することを提案します。これらのポートには、後でリモートテストエージェントにタスクを配布する際にターミナルが接続されます。
インストール "ボタンをクリックすると、エージェントのサービスがインストールされ、マネージャはそれらをリストに表示します。
このウィンドウから、リモートエージェントの各コピーを簡単に管理することができます。
ターミナルには、ローカルエージェント（コア数別）を使用するオプションがあります - これらは、コマンドラインで指定されたすべてのパラメータで自動的にGUIなしで起動されます。
ニューラルネットワークについての質問です。
ニューラルネットワークのトレーニングも 並列化されるのか、それとも自前の電力だけで行うのか。
これは、ニューラルネットワークのトレーニングの実装に依存します。端末自体は、ニューラルネットワークの仕組みを自社で提供しているわけではありません。
MetaTrader 5テスターは、遺伝的アルゴリズムによる 大量最適化を提供します。彼らのためだけに、複数のエージェントが計算を桁違いにスピードアップさせます。
この質問、聞いたことがあるようなないような。テスターで複数の機器を並行してテストすることは可能でしょうか？履歴データの同期テスト用？アービトラージ、ペアトレード、マルチカレンシーエキスパートアドバイザーのテスト用？
保護機構。
同じ共有ファイルへの書き込みを使用する場合、使用できるエージェントは1つだけです。
原理的には、ある固定ファイルを制御端末に戻す逆送を行うことができる。EAはこれに任意の結果を書き込んで、端末側で利用することができます。
- シーケンシャルモードでは1つのエージェントのみ
- または、ランの結果を集計するための独自のシステムを実装する。
...原理的には、ある固定ファイルを制御端末に戻す逆送をすればいいのですが......。
然りEAライターが選択したファイル群を含むEA作業環境全体をエージェント間で転送するタスク、さらにエージェント上でクローンされた結果はキーを使って1つの出力セットにまとめられますが、それぞれの特定のケースにおける環境があまりにも個別であるため、これらすべてがFORMALIZABLEになることはないでしょう。ですから、あらかじめ定義された出力ファイルを持つあなたのバリアントが唯一の実用的な解決策です。
だから、エージェント側でファイルに印刷し、結果をマスターにドラッグ＆ドロップすることに吃驚したんです。IV Testerの「最適化結果」タブの変数に加えて、さらにいくつかの評価値を持っている必要があります - 例えば、タブレポート（有益な取引の割合を取る）上に提示されたものの一部、そして我々は本当に煽られているなら、選手権で計算された指標 - それは確かに、何かの価値があります。もちろん、このあたりは専門家の楽しみの一つではありますが。はい、まだ数えているんですね...。
また、エージェント側でテキストファイルを読むことは、テストしたパラメータの値をダウンロードし、あらかじめ用意した履歴をもとに多通貨をエミュレートするために、個人的に必要なことです。はい、この最後のオプションは、4のモノカレンシーテスターから継承されていますが、この機能は私の全体の車の時間を食べたので、私は今それに固執し、ありがたいことに、それはテスター5でもその関連性を維持するいくつかの他の利点を持っています。
Renat、マネージャーターミナルはExpert Advisorにテキストファイルをいくつでも送信して、それを読めるようにすることができますか？ライティングで-見通しを概説していただきました、ありがとうございます。また、読み方については、期待できるものを具体的に教えてください。