メタトレーダー5トレーディング・ストラテジー・テスター・イデオロギー：エージェント - ページ 10

Renat Fatkhullin 2010.02.17 12:19 #91

代理店には、自社の作業ファイル（見積もり履歴、市場環境など）のみを、送信します。

Viktor Vasilyuk 2010.03.11 16:53 #92

Aleksandr Gavrilov 2010.04.30 01:39 #93

Всеволод 2010.04.30 02:02 #94

私にも効き目がない。

1Serg 2010.04.30 10:06 #95

1Serg 2010.04.30 10:22 #96

Renat:

Aleksandr Gavrilov 2010.04.30 10:48 #97

1Serg:

すぐに効果が出たのか、それとも時間がかかったのか？

1Serg 2010.04.30 11:45 #98

Shurik740:

Aleksandr Gavrilov 2010.04.30 13:39 #99

1Serg:

Aleksandr Gavrilov 2010.04.30 13:42 #100
セキュリティ上の理由から、それ以外のファイルをリモートエージェントに送信することはありません。
おそらく、小さなサイズのエージェントから1つのハードコードされた仮想（ディスクからではない）ファイルのバックを行う。
70-90%のCPU能力と、きっちり決められた時間帯にアクセスするために、いくらかのドルを得ることを望む人たちが常にいるのでしょう。
は、この方向で何かが行われるのでしょうか？
270ビルドでエージェント経由での接続に成功した方はいらっしゃいますか？
正直飽きた、エージェントが動かないしどうでもいい...。
270ビルドでリモートエージェントを実行したところです。すべてがうまくいっている。
端末は、ネットワーク経由でリモートストラテジーテスターエージェントに接続することで、そのリソースを利用することができます。
以下は、リモートテスターエージェントの 最初の起動の様子です（テストは取引端末で管理されます）。
コマンドラインからテスターを起動する方法は？
リモートマシンのオートスタートにバイナリを挿入する必要があります。
一度に効果が出たのか、それとも苦労したのか？
ええ、すぐに効きましたよ。
次のようにしました。
1.リモートマシンでmetatester.exeを実行します（MetaTraderをインストールする必要はありません）。
2.パスワードをMetaTesterから1に変更する。
3.インストールをクリックします。
以上です。
エージェントは、再起動しても常に動作します。
DCの宣伝とは考えず、ただ写真を撮るだけで、組み立てがわかります。
コントロールにもIPゼロが表示されるのでしょうか？
これらのパラメータはどのように変更することができますか？どなたか教えてください。ゼロって一体なんだ？
通常のパラメータでバッチを作ってみたのですが・・・。結果 - ゼロ!