代理店には、自社の作業ファイル（見積もり履歴、市場環境など）のみを、送信します。


セキュリティ上の理由から、それ以外のファイルをリモートエージェントに送信することはありません。

おそらく、小さなサイズのエージェントから1つのハードコードされた仮想（ディスクからではない）ファイルのバックを行う。

 

70-90%のCPU能力と、きっちり決められた時間帯にアクセスするために、いくらかのドルを得ることを望む人たちが常にいるのでしょう。

は、この方向で何かが行われるのでしょうか？

 

270ビルドでエージェント経由での接続に成功した方はいらっしゃいますか？
正直飽きた、エージェントが動かないしどうでもいい...。

 
私にも効き目がない。
 

270ビルドでリモートエージェントを実行したところです。すべてがうまくいっている。


 
Renat:

端末は、ネットワーク経由でリモートストラテジーテスターエージェントに接続することで、そのリソースを利用することができます。

以下は、リモートテスターエージェントの 最初の起動の様子です（テストは取引端末で管理されます）。


コマンドラインからテスターを起動する方法は？

リモートマシンのオートスタートにバイナリを挿入する必要があります。

 
1Serg:

270ビルドでリモートエージェントを実行したところです。すべてがうまくいっている。

すぐに効果が出たのか、それとも時間がかかったのか？
 
Shurik740:
一度に効果が出たのか、それとも苦労したのか？

ええ、すぐに効きましたよ。

次のようにしました。

1.リモートマシンでmetatester.exeを実行します（MetaTraderをインストールする必要はありません）。

2.パスワードをMetaTesterから1に変更する。

3.インストールをクリックします。

以上です。

エージェントは、再起動しても常に動作します。

DCの宣伝とは考えず、ただ写真を撮るだけで、組み立てがわかります。

 
1Serg:

ええ、すぐに効きましたよ。


コントロールにもIPゼロが表示されるのでしょうか？


 

これらのパラメータはどのように変更することができますか？どなたか教えてください。ゼロって一体なんだ？

通常のパラメータでバッチを作ってみたのですが・・・。結果 - ゼロ!

