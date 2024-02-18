mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 129 1...122123124125126127128129130131132133134135136...247 新しいコメント Fast235 2019.03.08 08:42 #1281 fxsaber:MEには、ALT+Vの組み合わせで、システムクリップボードの以前の値を見ることができます。ブラウザから何かをコピーして、MEがバックグラウンドで作業していたとしても、MEはそれを見て記憶しています。 大雑把に言うと、MEはあなたがコンピュータで行う多くのことを見ているのです。例えば、バッファ経由でアカウントのパスワードを貼り付けると、MEの履歴に入る。このメガバッファにたくさんコピーするので、このバッファをクリアするためにMEを再起動しなければなりませんが、MEを起動してもバッファから現在のデータを拾ってしまうので、イライラします。下部にバッファクリアのボタンを追加し、ポジションに番号を振って、ペーストするときに内容ではなくポジション番号で移動することを提案しました fxsaber 2019.03.08 08:42 #1282 Vitaly Muzichenko:うわー、暗号通貨のパスワードをコピーしちゃった。それが私にとってどれだけ不利なことか。例えば、外部からパソコンにアクセスさせる場合（TeamViewerなど）、事前にすべてのMEからログアウトし、バッファの掃除（そこにあるゴミをコピーする）をしておくとよいでしょう。 Alexey Viktorov 2019.03.08 08:43 #1283 fxsaber:MEには、ALT+Vの組み合わせで、システムクリップボードの以前の値を見ることができます。ブラウザから何かをコピーして、MEがバックグラウンドで作業していたとしても、MEはそれを見て記憶しています。 大雑把に言うと、MEはあなたがコンピュータで行う多くのことを見ているのです。ありがとうございます。面白いですね。なお、保存されるのはMEにコピーされたものだけでなく、すべてのアプリケーションのものが保存されます。具体的には、どのような深さまで保存されているかを確認する必要があり、今確認したところ、3つのコピーされたテキスト、2つはMEから、1つはこのフォーラムへの投稿のテキストから見たものです。 ps; フォーラムのテキストから2つも fxsaber 2019.03.08 08:48 #1284 そして念のため、何も検索されないか、交換されないかを確認します。metaeditor.iniでは、次のようになります。FindWhatX=text ReplaceWithX=text Andrey Khatimlianskii 2019.03.08 13:46 #1285 fxsaber:MEには、ALT+Vの組み合わせで、システムクリップボードの以前の値を見ることができます。ブラウザから何かをコピーして、MEがバックグラウンドで作業していたとしても、MEはそれを見て記憶しています。 大雑把に言うと、MEはあなたがコンピュータで行う多くのことを見ているのです。例えば、他のリソースからアカウントや個人アカウントのパスワードをバッファ経由で貼り付けると、それは現在のMEセッションの履歴に入ります。これは面白い機能ですね。バッファがファイルではなく、メモリに保存されるのは良いことです。 Alexey Viktorov 2019.03.10 08:43 #1286 ここも微妙なところです。 コンパイラは、同じ名前の関数が異なる入力パラメータを持つ場合、たとえそれがクラスに属していなくても、文句を言わない。 void OnStart() { f1("28-70 ОГО"); f1(1.01); } void f1(string s) { Print(__FUNCSIG__, " ", s); } void f1(double s) { Print(__FUNCSIG__, " ", s); } ランタイム結果 2019.03.10 10:34:45.566 !00 (EURUSD,H4) void f1(string) 28-70 ОГО 2019.03.10 10:34:45.566 !00 (EURUSD,H4) void f1(double) 1.01 Renat Fatkhullin 2019.03.10 08:55 #1287 マルチバッファはエディタのスピードアップに最適で、安全です。 ディスクには何も書き込まず、メモリにのみデータを保持します。 Artyom Trishkin 2019.03.10 08:59 #1288 Alexey Viktorov:ここも微妙なところです。 コンパイラは、同じ名前の関数が異なる入力パラメータを持つ場合、たとえそれがクラスに属していなくても、文句を言わない。 ランタイム結果 これは正常な機能のオーバーロード です。すべて標準装備です。 Alexey Viktorov 2019.03.10 09:15 #1289 Artyom Trishkin:正常な機能の過負荷 です。すべて標準装備です。なぜか、オーバーロードはクラスでしか使えないと思っていました。自分だけではないと思いたい。もしかしたら、誰かの役に立つかもしれません。)))) fxsaber 2019.03.15 10:17 #1290 オプティマイザーキャッシュは、以下の方法で無効にすることができます。// Способ выключить кеш оптимизатора sinput bool inCache = true; // Выключить кеш оптимизатора input int Range = 0; // 0..10 void OnTesterInit( void ) { if (inCache) { MathSrand((int)TimeLocal()); ParameterSetRange("inCache", false, MathRand(), 0, 0, 0); } } void OnTesterDeinit( void ) {} void OnTesterPass( void ) { static int i = 0; Print(i++); // Признак того, что кеш выключен. } double OnTester( void ) { if (MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION)) { uchar Data[]; FrameAdd(NULL, 0, 0, Data); } return(0); } もちろん、開発者がOptimizationCacheOff() を与えれば、より良い解決策になるでしょう。 入力パラメータboolは実際にはlongであることに注意してください。つまり、bool inCache = 1 とbool inCache = 2 は、どちらも真であるが、異なる入力パラメータである。 1...122123124125126127128129130131132133134135136...247 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
MEには、ALT+Vの組み合わせで、システムクリップボードの以前の値を見ることができます。ブラウザから何かをコピーして、MEがバックグラウンドで作業していたとしても、MEはそれを見て記憶しています。
大雑把に言うと、MEはあなたがコンピュータで行う多くのことを見ているのです。例えば、バッファ経由でアカウントのパスワードを貼り付けると、MEの履歴に入る。
このメガバッファにたくさんコピーするので、このバッファをクリアするためにMEを再起動しなければなりませんが、MEを起動してもバッファから現在のデータを拾ってしまうので、イライラします。下部にバッファクリアのボタンを追加し、ポジションに番号を振って、ペーストするときに内容ではなくポジション番号で移動することを提案しました
うわー、暗号通貨のパスワードをコピーしちゃった。それが私にとってどれだけ不利なことか。
例えば、外部からパソコンにアクセスさせる場合（TeamViewerなど）、事前にすべてのMEからログアウトし、バッファの掃除（そこにあるゴミをコピーする）をしておくとよいでしょう。
MEには、ALT+Vの組み合わせで、システムクリップボードの以前の値を見ることができます。ブラウザから何かをコピーして、MEがバックグラウンドで作業していたとしても、MEはそれを見て記憶しています。
大雑把に言うと、MEはあなたがコンピュータで行う多くのことを見ているのです。
ありがとうございます。面白いですね。なお、保存されるのはMEにコピーされたものだけでなく、すべてのアプリケーションのものが保存されます。具体的には、どのような深さまで保存されているかを確認する必要があり、今確認したところ、3つのコピーされたテキスト、2つはMEから、1つはこのフォーラムへの投稿のテキストから見たものです。
ps; フォーラムのテキストから2つも
MEには、ALT+Vの組み合わせで、システムクリップボードの以前の値を見ることができます。ブラウザから何かをコピーして、MEがバックグラウンドで作業していたとしても、MEはそれを見て記憶しています。
大雑把に言うと、MEはあなたがコンピュータで行う多くのことを見ているのです。例えば、他のリソースからアカウントや個人アカウントのパスワードをバッファ経由で貼り付けると、それは現在のMEセッションの履歴に入ります。
これは面白い機能ですね。バッファがファイルではなく、メモリに保存されるのは良いことです。
ここも微妙なところです。
コンパイラは、同じ名前の関数が異なる入力パラメータを持つ場合、たとえそれがクラスに属していなくても、文句を言わない。
ランタイム結果
マルチバッファはエディタのスピードアップに最適で、安全です。
ディスクには何も書き込まず、メモリにのみデータを保持します。
これは正常な機能のオーバーロード です。すべて標準装備です。
なぜか、オーバーロードはクラスでしか使えないと思っていました。自分だけではないと思いたい。もしかしたら、誰かの役に立つかもしれません。))))
もちろん、開発者がOptimizationCacheOff() を与えれば、より良い解決策になるでしょう。
入力パラメータboolは実際にはlongであることに注意してください。つまり、bool inCache = 1 とbool inCache = 2 は、どちらも真であるが、異なる入力パラメータである。