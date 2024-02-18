mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 116 1...109110111112113114115116117118119120121122123...247 新しいコメント Alexey Navoykov 2018.12.28 18:13 #1151 Ilya Malev:(疲れ) もしそれが問題なら、「'k' - redefinition; different type modifiers」というエラーが出るはずですが、スクリーンショットには出てきませんね。だから、コンパイラは気に しないし、問題にもならない。さて、さて... Ilya Malev 2018.12.28 18:28 #1152 Alexey Navoykov:さて、さて...まあ、自分でコンパイルしてみてください。この話題で掲示板に書き込みをするのが億劫なら、エディターに入れてF7を押すのも億劫になるはずです。より高速になりました。 Alexey Navoykov 2018.12.30 07:12 #1153 整数の両対数を高速に計算する。MathLogの 3-5倍高速に動作する。 int log2(ulong n) { if (n==0) return -1; #define S(k) if (n >= (ulong(1)<<k)) { i += k; n >>= k; } int i=0; S(32); S(16); S(8); S(4); S(2); S(1); return i; #undef S } Aleksey Rodionov 2019.01.02 09:09 #1154 MQL5で書かれたEAは、MT4ターミナルで動作しますか？どこかで読んだのですが、効果があるのでしょうか？ Georgiy Merts 2019.01.04 10:14 #1155 Alexey Navoykov:整数の両対数を高速に計算する。 MathLogの3-5倍高速に動作する。 私はこのような機能を使っています（純粋なシャーマニズムですが、うまくいきます）。 static const uint ulLogTable[64] = { 0, 58, 1, 59, 47, 53, 2, 60, 39, 48, 27, 54, 33, 42, 3, 61, 51, 37, 40, 49, 18, 28, 20, 55, 30, 34, 11, 43, 14, 22, 4, 62, 57, 46, 52, 38, 26, 32, 41, 50, 36, 17, 19, 29, 10, 13, 21, 56, 45, 25, 31, 35, 16, 9, 12, 44, 24, 15, 8, 23, 7, 6, 5, 63 }; uint _FastLog2(ulong ulInput) { ulInput |= ulInput >> 1; ulInput |= ulInput >> 2; ulInput |= ulInput >> 4; ulInput |= ulInput >> 8; ulInput |= ulInput >> 16; ulInput |= ulInput >> 32; return(ulLogTable[(uint)((ulInput * 0x03f6eaf2cd271461) >> 58)]); }; どちらの関数も正しい同じ答えを出し、エラーは見つかりませんでした。 動作速度の比較は面白いですね。私のバージョンは、シフトと足し算の演算が少し少ないですが、最後に掛け算があります。 アレクセイのバージョンは、シフトと足し算の演算が少し多いですが、掛け算がありません。どのように速くなったのですか？ Artyom Trishkin 2019.01.04 10:57 #1156 このトピックに関係のないコメントは、「MQL4に関する初心者の質問、アルゴリズムやコードに関するヘルプや議論」に移動しました。 Artyom Trishkin 2019.01.04 11:00 #1157 このトピックに関係のないコメントは、「MQL4に関する初心者の質問、アルゴリズムやコードに関するヘルプや議論」に移動しました。 Alexey Navoykov 2019.01.05 02:38 #1158 Georgiy Merts:私のバージョンは、シフトと足し算の演算が少し少なく、掛け算はありません。 Alexeyのバージョンは、シフトと足し算の演算が少し多く、掛け算はありません。どのように速くなったのですか？シフトと加算の演算（バイナリサーチ）は最大 6回です。シフト（ulong）1<<kは定数なのでカウント されません。ただ、状態も確認します。しかし、常に 6回の演算があり、さらに乗算、さらに1回のシフトと管理対象配列へのアクセス（つまりインデックスチェック）があります。ですから、あなたのバージョンは明らかに速度が遅くなります :) 。 そして、あなたのバージョンはもちろん神秘的に見えます（笑)。 p.s. 私の推測では、もし私のコードがif-elseによる比較の連鎖にラップされず、すべての算術演算を 取り除くことができれば、ものすごく速くなる。 しかし、それはコードの大きな混乱になる。 マクロで再帰が使えればいいのだが........。 Ilya Malev 2019.01.05 03:03 #1159 Georgiy Merts:速度を比較するのも面白いですね。log2 バリアントはより高速です。 #property strict #define test(M,S,EX) {uint mss=GetTickCount();uint nn=(uint)pow(10,M);for(uint t12=0;t12<nn;t12++){EX;} \ printf("%s: loops=%i ms=%u",S,nn,GetTickCount()-mss);} int log2(ulong n){ if (n==0) return -1; #define S(k) if (n >= (ulong(1)<<k)) { i += k; n >>= k; } int i=0; S(32); S(16); S(8); S(4); S(2); S(1); return i; #undef S} static const uint ulLogTable[64] = { 0, 58, 1, 59, 47, 53, 2, 60, 39, 48, 27, 54, 33, 42, 3, 61, 51, 37, 40, 49, 18, 28, 20, 55, 30, 34, 11, 43, 14, 22, 4, 62, 57, 46, 52, 38, 26, 32, 41, 50, 36, 17, 19, 29, 10, 13, 21, 56, 45, 25, 31, 35, 16, 9, 12, 44, 24, 15, 8, 23, 7, 6, 5, 63 }; uint _FastLog2(ulong ulInput){ ulInput |= ulInput >> 1; ulInput |= ulInput >> 2; ulInput |= ulInput >> 4; ulInput |= ulInput >> 8; ulInput |= ulInput >> 16; ulInput |= ulInput >> 32; return(ulLogTable[(uint)((ulInput * 0x03f6eaf2cd271461) >> 58)]);}; void OnStart(){ srand(GetTickCount()); ulong n,n1; test(8,"MathLog",n=rand()*rand();n1=ulong(MathLog(n)/MathLog(2))) test(8,"log2",n=rand()*rand();n1=log2(n);) test(8,"_FastLog2",n=rand()*rand();n1=_FastLog2(n))} Georgiy Merts 2019.01.05 05:02 #1160 Ilya Malev:つまり、log2オプションの方が高速なのです。 了解です。 自分の機能を置き換える。 1...109110111112113114115116117118119120121122123...247 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
(疲れ) もしそれが問題なら、「'k' - redefinition; different type modifiers」というエラーが出るはずですが、スクリーンショットには出てきませんね。だから、コンパイラは気に しないし、問題にもならない。
まあ、自分でコンパイルしてみてください。この話題で掲示板に書き込みをするのが億劫なら、エディターに入れてF7を押すのも億劫になるはずです。より高速になりました。
整数の両対数を高速に計算する。MathLogの 3-5倍高速に動作する。
整数の両対数を高速に計算する。 MathLogの3-5倍高速に動作する。
私はこのような機能を使っています（純粋なシャーマニズムですが、うまくいきます）。
どちらの関数も正しい同じ答えを出し、エラーは見つかりませんでした。
動作速度の比較は面白いですね。私のバージョンは、シフトと足し算の演算が少し少ないですが、最後に掛け算があります。 アレクセイのバージョンは、シフトと足し算の演算が少し多いですが、掛け算がありません。どのように速くなったのですか？
シフトと加算の演算（バイナリサーチ）は最大 6回です。シフト（ulong）1<<kは定数なのでカウント されません。ただ、状態も確認します。しかし、常に 6回の演算があり、さらに乗算、さらに1回のシフトと管理対象配列へのアクセス（つまりインデックスチェック）があります。ですから、あなたのバージョンは明らかに速度が遅くなります :) 。
そして、あなたのバージョンはもちろん神秘的に見えます（笑)。
p.s. 私の推測では、もし私のコードがif-elseによる比較の連鎖にラップされず、すべての算術演算を 取り除くことができれば、ものすごく速くなる。 しかし、それはコードの大きな混乱になる。 マクロで再帰が使えればいいのだが........。
log2 バリアントはより高速です。
つまり、log2オプションの方が高速なのです。
