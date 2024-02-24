トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 96

アイリスペタルデータは信号ではないので、この表はフォーカテストには全く向いていない。バッチに適しているのは時系列のみ で、一定の間隔で新しい値を受け取り、それをベクトルにまとめる。このため、foreca用データテーブルの行の順番を変更することはできません。また、検証のためにいくつかの行をランダムに削除することはできません。すべては、最初にトレーニング用のデータ、次に検証用のデータという厳密な順序で行う必要があります。サンプルはありません。

アイリスで一番良いのは、最大成分数min(dim(forec.dt))で=14となりますが、それでも精度は100%を下回ると思います。

 
Dr.トレーダー

両方やったところ、精度は約85％、forecだけだと95％でした。
 
Dr.トレーダー

アヤメについての投稿はとても重要だと思います。

要は、rfは驚異的にオーバートレーニングになりやすいということです。

そしてここで、forecaにはそのような性向がないことが判明した。だから、とても便利なパッケージなんです。

 
Dr.トレーダー


そこでBPを使った成果は？
 
サンサニッチ・フォメンコ

アヤメについての投稿はとても重要だと思います。

オーバートレーニングとはいえ、虹彩の4つの予測変数にランダムな値を持つ10列を追加しても、フォレストはほぼ100%の精度で新しいデータを予測します。驚きました。そして、森がうまくいってよかったです。私自身、このような実験をしたことがないので、今後のために覚えておこうと思います。

私自身は、予測率が1％以下の予測器をすべてノイズと呼び（ローブ長もランダムな値からの予測器も）、そこから何らかの信号を抽出しようとしたのです。信号がないはずの場所から信号を取り出しても無駄だと思います。この実験ではフォーカスに何も伝わらないのです。

mytarmailS:
このモデルはまだ学習中です。おそらくデータを送りすぎたのでしょうが、解約せず、最後まで活躍させて、残しておこうと思います。では、終わってから結果を書きますね。

 
確かに先走りはしたくないのですが、レシェトフは新作でこんなカッコいいことを......。あなたの悩みをすぐに解決してくれるはずです。私がアイデアを出したのに、彼自身がすでに考えていたのですから、バカは考えようで、結果的に力が出るものです。八つ当たりはよくないよ...。
 
ミハイル・マルキュカイツ
カッコいい話をカッコよく...。

そして、一般的に知られている、認知されているものとの比較を少なくとも1つは見ることができるでしょうか。

 
サンサニッチ・フォメンコ

いつか見られるはず、なぜか......。
 
Dr.Trader（ドクタートレーダー

そうですね、見事にノイズを無視して予測因子と区別していることに自分でも驚いています、それもやったことがないので、自分でも不思議です...。

だから、今日までインポーテンス 機能には全く自信がなかった。

FXに使用する際は、引き続き重要性を信用しないこと。虹彩は非常にシンプルなデータであり、利用可能なデータとクラスの間に直接的な規則性があります。RFは、虹彩のクラスが定義できる最小限の 予測変数のセットを見つけるだけで完了します。
