トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 462

ヴァシリー・ペレペルキン
そして、興味を持ち始めたのですが、私はアナリストやML専門家のチームを管理する予定なので、彼らが何をするのか意識する必要があります。
涙が出そうです・・・。
 
Andrey Dik：

なぜやめたのですか？

トレンドのExpert Advisorがあった。トレンド予測には、ランダムフォレストが 使われています。この先にトレンドがあるとは思っていません。乖離をトレードすべきなのですが、これはGARCHです。

サンサンフォーメンコ

で、どうするんだ？

 
Oleg avtomat:

だから、最終的な判断は「信じる／信じない」で......。そして、あなたはGARCHのくだりを信じている。まあ、今のところは ね。でも、そうではないかもしれません。

で、どうするんだ？

何も信じていない。

したがって、テストの前に、私は自分のモデルがテストサンプルの外でも同じように振る舞うという証拠を得ようとします。GARCHには、そのためのツールがたくさんあります。将来の挙動が未確定なTSに興味はない。

しかし、その思想はMOとは根本的に異なる。

トレーディングにおける機械学習：理論と実践（トレーディングとその先にあるもの）


理論家や実務家の助けになるように。



サンサニッチ・フォメンコ

すでに数年前から足場で遊んでいたわけですね。これでGARCHのおもちゃをマスターすることができます。

そして、いくら思想がMOと根本的に違うとはいえ、このビジネスには何らかの手助けが 必要です。

サンサニッチ・フォメンコ

このようなモデルでは、すべてがそれほど複雑ではないので、うまくいくかどうかを理解するには2、3ヶ月あれば十分でしょう。

この方法や記事については別スレッドを立ててほしい)

 
サンサニッチ・フォメンコ

未来を予測する熱烈なファンが萎縮している。オラクルはうまくいかなかったが、試みは続いている。

すべてのマシンメソッドは、歴史を記憶し、それを未来に適用することを基本としています。歴史は繰り返さないということを理解するのは、そんなに難しいことなのでしょうか。

 
セルゲイ・チャリシェフ

+

幻想というのは、人間にとってなかなか捨てられないものです。


賢者の石を探す錬金術師たち......。

 

見えない戦士の皆さん、こんにちは。


ニューラルネットワークのFXロボットはまだ誰も作っていないのですか？

もうやったと思います。でも、多通貨ロボットという 形で。

ドルを買い、ユーロを売るという計算です。

