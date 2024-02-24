トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 462 1...455456457458459460461462463464465466467468469...3399 新しいコメント 削除済み 2017.08.17 11:00 #4611 ヴァシリー・ペレペルキン そして、興味を持ち始めたのですが、私はアナリストやML専門家のチームを管理する予定なので、彼らが何をするのか意識する必要があります。 涙が出そうです・・・。 СанСаныч Фоменко 2017.08.17 11:52 #4612 Andrey Dik： なぜやめたのですか？トレンドのExpert Advisorがあった。トレンド予測には、ランダムフォレストが 使われています。この先にトレンドがあるとは思っていません。乖離をトレードすべきなのですが、これはGARCHです。 削除済み 2017.08.17 12:04 #4613 サンサンフォーメンコ。 トレンドアドバイザーがいた。トレンド予測には、ランダムフォレストが使われています。そして、この先もトレンドがあるとは思っていません。GARCHである乖離をトレードする必要があります。つまり、最終的な判断は「信じる／信じない」で決まるわけですが...。そしてあなたはGARCHという名の糞を信じてる。まあ、今のところは ね。でも、そうではないかもしれません。で、どうするんだ？ СанСаныч Фоменко 2017.08.17 12:46 #4614 Oleg avtomat: だから、最終的な判断は「信じる／信じない」で......。そして、あなたはGARCHのくだりを信じている。まあ、今のところは ね。でも、そうではないかもしれません。で、どうするんだ？何も信じていない。したがって、テストの前に、私は自分のモデルがテストサンプルの外でも同じように振る舞うという証拠を得ようとします。GARCHには、そのためのツールがたくさんあります。将来の挙動が未確定なTSに興味はない。しかし、その思想はMOとは根本的に異なる。 削除済み 2017.08.17 12:47 #4615 トレーディングにおける機械学習：理論と実践（トレーディングとその先にあるもの）理論家や実務家の助けになるように。 削除済み 2017.08.17 12:59 #4616 サンサニッチ・フォメンコ私は何も信用しません。ですから、テストする前に、自分のモデルがテストしたときとまったく同じようにテストサンプルで動作することを証明するようにします。GARCHには、そのためのツールがたくさんあります。将来の挙動が未確定なTSに興味はない。しかし、その思想はMOとは根本的に異なる。すでに数年前から足場で遊んでいたわけですね。これでGARCHのおもちゃをマスターすることができます。そして、いくら思想がMOと根本的に違うとはいえ、このビジネスには何らかの手助けが 必要です。 削除済み 2017.08.17 13:35 #4617 サンサニッチ・フォメンコ私は何も信用しません。ですから、テストする前に、自分のモデルがテストしたときとまったく同じようにテストサンプルで動作することを証明するようにします。GARCHには、そのためのツールがたくさんあります。将来の挙動が未確定なTSに興味はない。しかし、その思想はMOとは根本的に異なる。このようなモデルでは、すべてがそれほど複雑ではないので、うまくいくかどうかを理解するには2、3ヶ月あれば十分でしょう。この方法や記事については別スレッドを立ててほしい) Sergey Chalyshev 2017.08.17 15:47 #4618 サンサニッチ・フォメンコ私は何も信用しません。ですから、テストする前に、自分のモデルがテストしたときとまったく同じようにテストサンプルで動作することを証明するようにします。GARCHには、そのためのツールがたくさんあります。将来の挙動が未確定なTSに興味はない。しかし、その思想はMOとは根本的に異なる。未来を予測する熱烈なファンが萎縮している。オラクルはうまくいかなかったが、試みは続いている。すべてのマシンメソッドは、歴史を記憶し、それを未来に適用することを基本としています。歴史は繰り返さないということを理解するのは、そんなに難しいことなのでしょうか。 nowi 2017.08.17 17:03 #4619 セルゲイ・チャリシェフ未来を予測する熱烈なファンが萎縮している。神託は失敗したが、試みは続いている。すべてのマシンメソッドは、歴史を記憶し、それを未来に適用することを基本としています。歴史は繰り返さないということを理解するのは、そんなに難しいことなのでしょうか。+幻想というのは、人間にとってなかなか捨てられないものです。賢者の石を探す錬金術師たち......。 Alexander Ivanov 2017.08.17 17:06 #4620 見えない戦士の皆さん、こんにちは。ニューラルネットワークのFXロボットはまだ誰も作っていないのですか？もうやったと思います。でも、多通貨ロボットという 形で。ドルを買い、ユーロを売るという計算です。 1...455456457458459460461462463464465466467468469...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そして、興味を持ち始めたのですが、私はアナリストやML専門家のチームを管理する予定なので、彼らが何をするのか意識する必要があります。
なぜやめたのですか？
トレンドのExpert Advisorがあった。トレンド予測には、ランダムフォレストが 使われています。この先にトレンドがあるとは思っていません。乖離をトレードすべきなのですが、これはGARCHです。
トレンドアドバイザーがいた。トレンド予測には、ランダムフォレストが使われています。そして、この先もトレンドがあるとは思っていません。GARCHである乖離をトレードする必要があります。
つまり、最終的な判断は「信じる／信じない」で決まるわけですが...。そしてあなたはGARCHという名の糞を信じてる。まあ、今のところは ね。でも、そうではないかもしれません。
で、どうするんだ？
だから、最終的な判断は「信じる／信じない」で......。そして、あなたはGARCHのくだりを信じている。まあ、今のところは ね。でも、そうではないかもしれません。
で、どうするんだ？
何も信じていない。
したがって、テストの前に、私は自分のモデルがテストサンプルの外でも同じように振る舞うという証拠を得ようとします。GARCHには、そのためのツールがたくさんあります。将来の挙動が未確定なTSに興味はない。
しかし、その思想はMOとは根本的に異なる。
トレーディングにおける機械学習：理論と実践（トレーディングとその先にあるもの）
理論家や実務家の助けになるように。
私は何も信用しません。
ですから、テストする前に、自分のモデルがテストしたときとまったく同じようにテストサンプルで動作することを証明するようにします。GARCHには、そのためのツールがたくさんあります。将来の挙動が未確定なTSに興味はない。
しかし、その思想はMOとは根本的に異なる。
すでに数年前から足場で遊んでいたわけですね。これでGARCHのおもちゃをマスターすることができます。
そして、いくら思想がMOと根本的に違うとはいえ、このビジネスには何らかの手助けが 必要です。
私は何も信用しません。
ですから、テストする前に、自分のモデルがテストしたときとまったく同じようにテストサンプルで動作することを証明するようにします。GARCHには、そのためのツールがたくさんあります。将来の挙動が未確定なTSに興味はない。
しかし、その思想はMOとは根本的に異なる。
このようなモデルでは、すべてがそれほど複雑ではないので、うまくいくかどうかを理解するには2、3ヶ月あれば十分でしょう。
この方法や記事については別スレッドを立ててほしい)
私は何も信用しません。
ですから、テストする前に、自分のモデルがテストしたときとまったく同じようにテストサンプルで動作することを証明するようにします。GARCHには、そのためのツールがたくさんあります。将来の挙動が未確定なTSに興味はない。
しかし、その思想はMOとは根本的に異なる。
未来を予測する熱烈なファンが萎縮している。オラクルはうまくいかなかったが、試みは続いている。
すべてのマシンメソッドは、歴史を記憶し、それを未来に適用することを基本としています。歴史は繰り返さないということを理解するのは、そんなに難しいことなのでしょうか。
未来を予測する熱烈なファンが萎縮している。神託は失敗したが、試みは続いている。
すべてのマシンメソッドは、歴史を記憶し、それを未来に適用することを基本としています。歴史は繰り返さないということを理解するのは、そんなに難しいことなのでしょうか。
+
幻想というのは、人間にとってなかなか捨てられないものです。
賢者の石を探す錬金術師たち......。
見えない戦士の皆さん、こんにちは。
ニューラルネットワークのFXロボットはまだ誰も作っていないのですか？
もうやったと思います。でも、多通貨ロボットという 形で。
ドルを買い、ユーロを売るという計算です。