同じアルゴリズムで、OOSが機能しているモデルもそうでないモデルも、まったく同じ方法で得ることができる。シンボルは同じで、新しいランダム化は加えられていない。ただランダムにロングランパターンかローカルパターンを見つけるだけです。なぜなら、ランダムなサブサンプル（ライン選択された範囲内の40％）でトレーニングしても、ランダム化によってパターンを探す他のランダマイザーが存在し、ランダム化がそれを追いかけるからです。
この文章が理解できない。次の2つの選択肢は何を意味するのでしょうか？
ランダム化のアルゴリズムは以下の通り です：
何回も何文字も実行する必要があるのです。上に私のオーバーサンプラーの例を示しました。これは同じ行からランダムにトレーニング用のサンプルを引っ張ってくるだけで、結果はOOSで常に異なります。OOSでは全く同じシャープなディップが発生します。
一般的に、1000種類のTSがあるとします。
ステップ1と2
1) 良いTSを最適化/検索し始める。これがトレーン データ(フィッティング/検索/最適化)である。
例えば、TCが儲かるバリアントを300個見つけたとします。
2) さて、あなたはこの300のバリアントの中からOOSに合格するTCをテスト データとして探しています。あなたはトレーンと テスト（OOS）の両方で稼げるTCを10個見つけたとします。
では、ポイント2は何でしょうか？
最適化の条件が1つ（トレードに合格すること）ではなく、2つ（テストに合格すること＋ トレードに合格すること）になっているから です。
10億のTC、3億のTCのバリアントが見つかり、訓練されたサンプルで儲かるとします - これがp.1です。
p.1.では、最適化はあるフィットネス関数で行われます。p.1.では、あるフィットネス関数で最適化が行われる。つまり、最適化は大域的な最大値を見つけることに関係する。これがp.1.のすべてだ。
(train+test)_optimよりも train_optim + test_forward モデルの方が信頼できると思いますか？
つまり、最も純粋な形でのフィットです。
しかし、後者の 場合、フィットとは言えません。
同じアルゴリズムで、OOSが機能しているモデルもそうでないモデルも、まったく同じ方法で得ることができる。シンボルは同じで、新たなランダム化は加えられていない。
同じシンボルでトレーニングを行ったことはありません。明らかに、ランダム化クラウドにはどのような特徴を持つ系列もあります。
前が悪く、後ろが良い。逆の状況もまったく同じだ。ただ、今はまだ再構築をあまりしていない。
10億のTCがあり、3億のTCバリアントが見つかり、訓練されたサンプルでは儲かる。
p.1.では、最適化はあるフィットネス関数で行われます。この値が高いほど、フィットネスが高いとみなされる。つまり、最適化は大域的な最大値を見つけることに関係している。これがp.1.である。
つまり純粋なフィッティングです。
2番目の 方法はフィッティングではありません。
複数の特性についてトレーニングを受けたことがある。明らかに、無作為化クラウドでは、任意の特性を持つ行があります。
問題はないだろう。これらのTSはすべてランダム化されており、非定常市場で取引されているからだ。しかし、いくつかのバリエーションは、いくつかの観点から利益をもたらすことができます。
何度も、何文字も走らなければならない。
上に私のオーバーサンプラーの例を示しました。これは同じ行からランダムにトレーニング用のサンプルを取り出すだけで、OOSの結果は常に異なる。
それでも、刻みの中にもっとアルファがあるということだ。素早く検索する方法を見つけた（MOを使うと非常に長くなる）。後で結果を発表するつもりだ。