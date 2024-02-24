トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3182 1...317531763177317831793180318131823183318431853186318731883189...3399 新しいコメント fxsaber 2023.08.19 00:50 #31811 fxsaber #:ありがとう、MathRandインクリメントを試してみるよ。 アレクシー・ニコライエフ#: 最も普遍的なものは、おそらくモンテカルロです。 面白いランダム生成があるようだ。 double GetAvgPrice( const MqlTick &Tick ) { return((Tick.bid + Tick.ask) / 2); } void SetAvgPrice( MqlTick &Tick, const double Price ) { const double Spread = (Tick.ask - Tick.bid) / 2; Tick.bid = NormalizeDouble(Price - Spread, 8); Tick.ask = NormalizeDouble(Price + Spread, 8); return; } // Случайный знак приращения средней цены. bool RandomPrice( MqlTick &Ticks[] ) { const int Size = ArraySize(Ticks) - 1; if (Size > 0) { Print("Random price..."); MqlTick PrevTick = Ticks[Size]; double PrevPrice = GetAvgPrice(PrevTick); MathSrand((int)TimeLocal()); for (uint i = Size; (bool)i--;) { const double Diff = GetAvgPrice(PrevTick) - GetAvgPrice(Ticks[i]); PrevTick = Ticks[i]; SetAvgPrice(Ticks[i], PrevPrice += !(MathRand() & 1) ? Diff : -Diff); } } return(Size >= 0); } 上が実シンボル、下がランダム。 RandomPriceは繰り返し適用できる。スプレッドと時間は保持される。 本当は対数で計算するのが正しいのだろうが、あえてそうしなかった。これを改良すれば、必要な統計的特性を持つランダム・シンボルをモンテカルロ法で生成するための最良の選択肢になるかもしれない。 fxsaber 2023.08.19 01:11 #31812 fxsaber #:for Monte Carlo is probably the best option for generating a random symbol with the desired statistical characteristics. 同じセットを使ったシラミテスト。 上が本物、下がランダム。 失敗。 fxsaber 2023.08.19 01:28 #31813 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴ・トレーディング mytarmailS, 2023.08.17 08:42 AM あなたが "しない "あなたの第二のステップ)) 違いは何ですか？ その違いは、最適化結果には何も書かれていないことです。つまり、最初の5つの最適化結果は、これまでOOSで実行されたことがありません。 fxsaber 2023.08.19 01:32 #31814 トレーディング、自動トレーディングシステム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴ・トレーディング ヴァレリー・ヤストレムスキー, 2023.08.17 10:44 AM 偽陽性や偽陰性の確率が減少することは論理的であるように思えますが、私にとってはエラーに対する万能薬ではありません。 train_optim+test_forward モデルを(train+test)_optimよりも 信頼すべきだと思いますか？ Aleksey Vyazmikin 2023.08.19 01:38 #31815 Aleksey Vyazmikin #:エラーはない。 別のサンプルを取ってみた - 47％のユニットと5倍少ない例 - 2、3回のパスの後、それはすでに多くの量子セグメントを見つけたと言うことができる。 ータとータイプのータイプとータイプのータイプのータイプのータイプのータイプのータイプのータイプのータイプのータイプのータイプのータイプのータイプのータイプのータイプのータイプのータイプのータイプのータイプのータイプのータイプのータイプのータイプのータイプのータイプのータイプのー何か考えはありますか？ 私はグラフを作りました - 一致があれば "-1"、一致がなければ "+1"、私はそのようなバランスを得ました。 多くの傾向がありますが、どう思いますか？ fxsaber 2023.08.19 04:47 #31816 fxsaber #:上は本物、下はランダム。 実際のシンボルと生成されたシンボルで同じ設定で最適化を行った。 リアル。 ランダム。 ランダムではトレーニングされていない。 削除済み 2023.08.19 07:07 #31817 fxsaber #:実際のキャラクターと生成されたキャラクターで、同じ設定で最適化を行った。リアルランダム。ランダムでは訓練されていない。 ランダム記号は何回生成されたのか？）明らかに、シーケンスが長ければ長いほど、それに取り組むにはより多くの回数を生成する必要がある。 mytarmailS 2023.08.19 07:42 #31818 fxsaber #: 違いは、最適化結果には何も検索されていないことだ。つまり、最初の5つの最適化結果は、これまで一度もOOSで実行されたことがない。 簡単に言うとこうだ。テストでの最適化の後、OOS上で "手作業で "より良いバリアントを選んでも、それはフィットしない...。アルゴリズムが最適化後にOOS上で最良のバリアントを選択すれば、それはすでにフィッティングしている...なぜ？オプションのフルセットから最良のオプション/変種を選択することは最適化です....手作業でやろうがアルゴリズムでやろうが関係ない。おそらくあなたはMTのテスターとしか働いたことがなく、最適化そのものやその適用方法について少し定型的に考えているのでしょう。 mytarmailS 2023.08.19 07:43 #31819 fxsaber #:実際のキャラクターと生成されたキャラクターで、同じ設定で最適化を行った。リアルランダム。ランダムで訓練されていない ランダムは価格特性と一致するか？ 平均、標準偏差、共分散？ fxsaber 2023.08.19 08:36 #31820 Maxim Dmitrievsky #: Сколько раз был сгенерирован рандом символ?) ひとつ。 シーケンスが長ければ長いほど、それに取り組むために生成する回数も多くなるのは明らかだ。 この文が理解できない。次の2つの選択肢は何を意味するのでしょうか？ ランダム化を 何度も繰り返さないとうまくいかない。 ランダム化されたキャラクターをたくさん作れば、その中に動作可能なものが存在する確率が高くなる。 一見単純なことだが、異なる実シンボルであっても同じTCは機能しないからだ。 ランダム化のアルゴリズムは以下の 通りである： 実際のティック履歴を取る。 そこから平均価格（(bid+ask)/2）の増分シーケンスを作成する。 このシーケンスでは、各項がランダムに+1または-1されます。 新しいティック履歴は、時間とスプレッドがポイント 1 と一致する、一連の増分から収集される。 新しいティック履歴はカスタム・シンボルで書き込まれる。 つまり、実際のシンボルが無作為化される。項目 3 は何度でも適用でき、項目 5 の後に 5 つのポイントすべてが繰り返される場合、項目 3 を 2 回繰り返すのと同じことになります。 1...317531763177317831793180318131823183318431853186318731883189...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ありがとう、MathRandインクリメントを試してみるよ。
最も普遍的なものは、おそらくモンテカルロです。
面白いランダム生成があるようだ。
上が実シンボル、下がランダム。
RandomPriceは繰り返し適用できる。スプレッドと時間は保持される。
本当は対数で計算するのが正しいのだろうが、あえてそうしなかった。これを改良すれば、必要な統計的特性を持つランダム・シンボルをモンテカルロ法で生成するための最良の選択肢になるかもしれない。
for Monte Carlo is probably the best option for generating a random symbol with the desired statistical characteristics.
同じセットを使ったシラミテスト。
上が本物、下がランダム。
失敗。
mytarmailS, 2023.08.17 08:42 AM
あなたが "しない "あなたの第二のステップ))
違いは何ですか？
その違いは、最適化結果には何も書かれていないことです。つまり、最初の5つの最適化結果は、これまでOOSで実行されたことがありません。
ヴァレリー・ヤストレムスキー, 2023.08.17 10:44 AM
偽陽性や偽陰性の確率が減少することは論理的であるように思えますが、私にとってはエラーに対する万能薬ではありません。
train_optim+test_forward モデルを(train+test)_optimよりも 信頼すべきだと思いますか？
エラーはない。
別のサンプルを取ってみた - 47％のユニットと5倍少ない例 - 2、3回のパスの後、それはすでに多くの量子セグメントを見つけたと言うことができる。
私はグラフを作りました - 一致があれば "-1"、一致がなければ "+1"、私はそのようなバランスを得ました。
多くの傾向がありますが、どう思いますか？
実際のシンボルと生成されたシンボルで同じ設定で最適化を行った。
違いは、最適化結果には何も検索されていないことだ。つまり、最初の5つの最適化結果は、これまで一度もOOSで実行されたことがない。
ひとつ。
シーケンスが長ければ長いほど、それに取り組むために生成する回数も多くなるのは明らかだ。
この文が理解できない。次の2つの選択肢は何を意味するのでしょうか？
一見単純なことだが、異なる実シンボルであっても同じTCは機能しないからだ。
ランダム化のアルゴリズムは以下の 通りである：