背景を知れば、移動平均線でもトレードができるなんて、誰が想像できただろう？）


エントリー価格とエグジット価格はマシュカとオルクによって計算される。


脳は 今のところ）最強の手口だ。

極端から極端へ？...

まったく見苦しい。少なくとも2ポイントほど下がった。

 
極端から極端へ？...

完全に下品だ。少なくとも数ポイント下がった。

ラッキーだね（笑)。
 

トレンドとは何か？


まず、どのような観点からか？

TAから見れば、他のムーブメントと比べて最も強いムーブメントということになる。

それは形式化され、プログラム化されるのだろうか？ 実際はそうではない。


複雑な現象があり、それを理解するのがそれほど簡単でないなら、次のようになる。

1) より単純な部分に分解する必要がある。

2）現象そのものを研究するのではなく、現象の単純化したモデルを作り、そのモデルを研究する。

私はその両方を行う。


つまり、市場モデルは、一般的なトレンド（遅い動き）、平均的な動き、速い動きの3つの正弦波になる。


というような。

これで、テクニカル分析の場合と同じように、支配的な動きを特定することができます。


では、このモデルから見たトレンドとは何でしょうか？

トレンドとは、すべての波が同じ方向に並ぶことです。


人によっては当たり前のことだと思いますが、考えてみると役に立つと思います。


動きのパラメータを弄りたい人がいたらRのコードを。

my.sin <- function(ve,a,f,p)    a*sin(f*ve+p)

ve <- 1:1000
a <- 1
f <- 0.02

trend <- my.sin(ve = ve,a*2,f/5,0)
s1 <- my.sin(ve = ve,a,f,0)
s2 <- my.sin(ve = ve, a/2, f*4, 2)

al <- s1+s2+trend


par(mar=c(2,2,2,2), mfrow=c(2,1))
plot(al,t="l",lwd=2) 
matplot(cb,t="l",lty=1)
 
問題は、ツリーが利益最大化条件に従って構築されるのではなく、パッケージ・プログラミングに便利な損失関数に従って構築されることである。

つまり、複雑で厄介なパッケージの再構成を試みるか、窮屈な自転車を作るか、という不愉快な選択を迫られることになる。この2つの選択肢を "うまく "組み合わせることも可能である)

IMHOは、もし木の上で既存のパッケージをいじることを選ぶなら、剪定(pruning)を使ってみるべきだ-たとえば、フォワードの利益最大化という条件で。手作業でルールをいじらなくてすむかもしれない。

Yandexは似たようなことを書いているhttps://academy.yandex.ru/handbook/ml/article/optimizaciya-v-ml

では、このモデルの傾向はどうなっているのだろうか？

トレンドとは、すべての波が同じ方向に並ぶことです。

15年ほど前のある有名なアカデミーを思い出す。

。彼らはこの現象を価格の「共鳴」と呼んだ。より高い波動レベルの修正が終わり、同じレベルのインパルスが始まり、より小さなVUで修正が終わり、インパルスが始まり、さらに小さなVUで同じことが起こる。結局、価格は共振して大きなインパルスに入り、目には見慣れた方向性のある動き（トレンド）を形成する。そしてポイントは、レンジ、修正、フラットスポットを無視して、そのような状態を辛抱強く待つことである。

つまり、これは潜在的に機能するスキームなのである。

 
彼らはこの現象を「レゾナンス」プライシングと呼んだ。

実に不思議な現象だ。

 
15年ほど前の有名なアカデミーを思い出す。

彼らはこの現象を価格の「共鳴」と呼んだ。より高い波動レベルの修正が終わり、同じレベルのインパルスが始まり、より小さなVUで修正が終わり、インパルスが始まり、さらに小さなVUで同じことが起こる。結局、価格は共振して大きなインパルスに入り、目には見慣れた方向性のある動き（トレンド）を形成する。そしてポイントは、レンジ、修正、フラットスポットを無視して、そのような状態を辛抱強く待つことである。

つまり、これは潜在的に機能するスキーム なのである。

ー履歴のー

そして、モニターの右側の背後には闇と悪魔がいる。

 
だから、有給のヘルプについては、質問の 答えを待っている。

 
だから、有給のヘルプについて、質問の 答えを待っている。

答えはノーだ。
 
答えはノー

なぜ？

