事前にわからないのが、ある種のクリエイティブ。
どんなものでも近似することができますが、TCは近似しなくても、コードの中に明確なロジックがあります。
正確なロジックはわかりませんからね...デコンパイルではありませんよ。そうすると、「イメージと似ている」というファジーが残ります。アビバストレーナー
だから、車2台の交差点戦略をとって、モデラーに直接交差点のサインを出さないようにすれば。
かなり良い出来で、驚きすら覚えますが、原始的なアルゴリズムなので......。
青が元の信号、赤が予測器。
そして、それを正常化しなければ...。
MA Expert Advisorが何を使い、どのような周期を持つかは、事前に知ることができません。またはその他の指標を使用する。
MA (X)ではなく、例えば100本のバーの生の相場 (X)でモデルを訓練してみてください（あなたはブラックボックスからMAの期間を知らないので、何本が使われたかを推測するしかありません）。
まあ、Yは試験官から与えられたものですが。
専門家であるMAが、何を、どの時期に使うかは、事前に知ることはできません。またはその他の使用される指標。
できるできないを言わずに、「どうしたらできるのかわからない」と言ってください。その方が素直でいい。
MAhs (X)の代わりに生の見積書 (X)でモデルを学習させてみる。
rawも悪くはない。
本当にMOが必要なのか？
私の結果です。解読できた人、よくやった！何が何だか忘れてしまったよ。
もう一つのテスト例、マとプライスのクロス。入力は直近の数本のバーの増分、出力は取引方向（1ベイ、0セル）です。基礎となるネットワークのパラメータ：1 Dense layer with tanh.win - 入力数, per - MA期間, total - 学習サンプル数.ネットワークは1エポックで学習されるため、学習中のサンプルの繰り返しはない。検証は、トレーニングサンプルを垂直方向に反転させたもの（*-1）を使用します。テストは、独立した別のサンプルで実行されます。すべてトータルではイコールです。これは、ネットワークが隠れたパターンを探し出すことができることを証明するために必要なことです。
小さなネットワーク(<1000ニューロン)では、CPUでの計算の方がGPUより高速です。batch=8192では、計算時間は同じです。このテストケースでは、隠れニューロンが1個の場合と100個の場合が同時に計算される。cpuの倍精度、単精度のカウントを同時に行った場合、結果は同等となります。異なる活性化タイプをほぼ同じ時間カウントし、同等の結果を得た。batch=1でtotal=10^6を18分カウントしている。バッチと時間の関係は線形である。
サンプルサイズの精度。batch=1 , per=100, win=100。1列目：サンプルサイズ（合計）、2列目：時間min.sec、3列目：テスト時の精度、4列目：トレーニング時の精度、5列目：検証時の精度。
1м 18.49 99.98.7 99.
100k 1.54 98.5 97.3 98.6
10k 0.11 97.8 88.4 98.1
1k 0.01 71.2 62.1 66.5
入力にノイズを加える。total=10^6, batch=32 , per=10, win=10.1列目：入力からのノイズ割合、2列目：テスト時の精度、3列目：トレース時の精度、4列目：検証時の精度。
0.001 99.8 98.1 99.8
0.01 99.6 98.2 99.6
0.1 96.8 96.1 96.8
1 74.9 74.2 75.1
入力数と誤差。total=10^6, batch=32 , per=100. テスト時の精度、学習時の精度、検証時の精度。
win=150: 99.5 98.7 99.5
win=100: 99.6 98.8 99.6
win=90: 98.9 98.2 98.9
win=80: 97.2 96.6 97.2
win=70: 94.8 94.3 94.8
win=60: 92.0 91.6 91.9
win=50: 88.6 88.2 88.6
win=20: 74.7 74.4 74.7
重みのグラフ。1入力ニューロン。ma(100) 100入力左、ma(50) 100入力右。