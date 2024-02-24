トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2383

マキシム・ドミトリエフスキー

端末のダウンロードがない？

しゃい

Vitaly Muzichenko：

10年分のM5見積もりでテスト ...家計に迷惑をかける前に、端末を隠しておくべきだ。

やばい...エキスパート、ストキャスティックの最適化へ
 
バイタル、何かお手伝いしましょうか)
 
Fast235:
いえ、前回最適化したのは2015年で、その時は経験も少なく、特に自己欺瞞を意識することもありませんでした。そして、これはすべてmt4でのことで、今、私がmt4で最適化したのはおかしなことです。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

トレイとテストの両方で動作するこのようなルールを生成する方法を見つけたのですが、ついにMLEEPが...。

マイブローカー、マイトレー、マイテスト



あなたのブローカー あなたのデータと9年後のテストは合格です !!!

聖杯発見!!!!!!!!!!

面白いのは、私は非常に不運にも、約1ヶ月、明日フォーラムから消えてしまうということです（私は何をすべきか、それを行う方法を書き出すことができるときに、共有したいが、時間がない......


快適なトレードのためには、このルールを200〜400個作る必要がある（必要ならパティシエールも 可）

私のノートパソコンでは、1日あたり5〜8ルールのマイニングが可能です。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

端末のダウンロードはできないのですか？

一度試してみて、2、3日))))ブローカーによりますが、正直4kで10年ダウンロードしたことはないです。わずか5、6年。

 
戻ってきてください）ルールはもっと倍率が必要です。正しい始め方を示してくれるが)

 
Valeriy Yastremskiy：

一度試してみて、2、3日))))ブローカーによりますが、正直なところmetaquotesの4kダウンロードで10年は無理でしたね。5、6年のみ。

アドバイザーを通じてのみ。リアルティックスモードでは何度かトライしています。不便ですが、好きな出力形式を使えるので。

本来であれば、すべてのティックをデータベースに保存し、定期的に新しいものをロードする必要がありますが、今のところできません......）。

本当かどうかわからないが、きっとそうなのだろう（笑)。

 
アレクセイ・ニコラエフ

アドバイザーを通してのみリアルティックスモードではいくつかの試みから。不便ですが、必要な出力形式は何でも作れます。

アイデアとしては、すべてのティックをデータベースに保存し、新しいティックを定期的にそこにダウンロードする必要がありますが、今のところできません...)。

はい、そして素晴らしいアベレージを持つMAが 役立ちます。たまに圏外になることもありますが、待てば全て解決します。

理論的には、メタ引用からの通常のベースの分の必要性は、少なくとも年に一度更新され、長い成熟しています。そんなに高くない）。

マキシム・ドミトリエフスキー

一般的に異なる人々は、常に個人的な未解決の問題が多く、必ずしもそれらを共有することではない )

メタクオーツについて共有したいと思いました。もっと顧客に忠実なサービスにできたはずだ）。

私はmetakvotovについて、共有したいと思いました。彼らはすでに、顧客に対してより忠実なサービスを提供することができるのです）。

4-hは長い間開発されていないのだから、わかっているはずだ。

