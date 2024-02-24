トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2383 1...237623772378237923802381238223832384238523862387238823892390...3399 新しいコメント mytarmailS 2021.04.05 18:31 #23821 マキシム・ドミトリエフスキー： 端末のダウンロードがない？しゃいVitaly Muzichenko： 10年分のM5見積もりでテスト ...家計に迷惑をかける前に、端末を隠しておくべきだ。 やばい...エキスパート、ストキャスティックの最適化へ Fast235 2021.04.05 18:37 #23822 バイタル、何かお手伝いしましょうか) Vitaly Muzichenko 2021.04.05 19:23 #23823 Fast235: Vital, need any help?) いえ、前回最適化したのは2015年で、その時は経験も少なく、特に自己欺瞞を意識することもありませんでした。そして、これはすべてmt4でのことで、今、私がmt4で最適化したのはおかしなことです。 mytarmailS 2021.04.05 19:42 #23824 マキシム・ドミトリエフスキー トレイとテストの両方で動作するこのようなルールを生成する方法を見つけたのですが、ついにMLEEPが...。 マイブローカー、マイトレー、マイテスト あなたのブローカー あなたのデータと9年後のテストは合格です !!! 聖杯発見!!!!!!!!!! 面白いのは、私は非常に不運にも、約1ヶ月、明日フォーラムから消えてしまうということです（私は何をすべきか、それを行う方法を書き出すことができるときに、共有したいが、時間がない...... 快適なトレードのためには、このルールを200〜400個作る必要がある（必要ならパティシエールも 可） 私のノートパソコンでは、1日あたり5〜8ルールのマイニングが可能です。 Valeriy Yastremskiy 2021.04.06 10:37 #23825 マキシム・ドミトリエフスキー： 端末のダウンロードはできないのですか？ 一度試してみて、2、3日))))ブローカーによりますが、正直4kで10年ダウンロードしたことはないです。わずか5、6年。 Valeriy Yastremskiy 2021.04.06 10:40 #23826 mytarmailS: 快適な取引をするには、このルールを200～400個採掘する必要があります（必要ならパトロンも）。私のノートパソコンでは、1日に5〜8ルールのマイニングが可能です。 戻ってきてください）ルールはもっと倍率が必要です。正しい始め方を示してくれるが) Aleksey Nikolayev 2021.04.06 10:57 #23827 Valeriy Yastremskiy： 一度試してみて、2、3日))))ブローカーによりますが、正直なところmetaquotesの4kダウンロードで10年は無理でしたね。5、6年のみ。 アドバイザーを通じてのみ。リアルティックスモードでは何度かトライしています。不便ですが、好きな出力形式を使えるので。 本来であれば、すべてのティックをデータベースに保存し、定期的に新しいものをロードする必要がありますが、今のところできません......）。 削除済み 2021.04.06 11:57 #23828 Valeriy Yastremskiy： 一度試してみて、2、3日))))ブローカーによりますが、正直なところmetaquotesの4kダウンロードで10年は無理でしたね。5、6年のみ。 本当かどうかわからないが、きっとそうなのだろう（笑)。 Valeriy Yastremskiy 2021.04.06 14:33 #23829 アレクセイ・ニコラエフ： アドバイザーを通してのみリアルティックスモードではいくつかの試みから。不便ですが、必要な出力形式は何でも作れます。アイデアとしては、すべてのティックをデータベースに保存し、新しいティックを定期的にそこにダウンロードする必要がありますが、今のところできません...)。 はい、そして素晴らしいアベレージを持つMAが 役立ちます。たまに圏外になることもありますが、待てば全て解決します。 理論的には、メタ引用からの通常のベースの分の必要性は、少なくとも年に一度更新され、長い成熟しています。そんなに高くない）。 マキシム・ドミトリエフスキー： 一般的に異なる人々は、常に個人的な未解決の問題が多く、必ずしもそれらを共有することではない ) メタクオーツについて共有したいと思いました。もっと顧客に忠実なサービスにできたはずだ）。 削除済み 2021.04.06 17:12 #23830 Valeriy Yastremskiy： そうですね、平均化の進んだMAは 助かりますね。たまに圏外になることもありますが、待てばなんとかなります。理論的には、メタ引用からの通常のベースの議事録の必要性は、少なくとも年に一度の更新は、とっくに終わっています。そんなに高くない）。私はmetakvotovについて、共有したいと思いました。彼らはすでに、顧客に対してより忠実なサービスを提供することができるのです）。 4-hは長い間開発されていないのだから、わかっているはずだ。 1...237623772378237923802381238223832384238523862387238823892390...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
端末のダウンロードがない？
10年分のM5見積もりでテスト ...家計に迷惑をかける前に、端末を隠しておくべきだ。
Vital, need any help?)
いえ、前回最適化したのは2015年で、その時は経験も少なく、特に自己欺瞞を意識することもありませんでした。そして、これはすべてmt4でのことで、今、私がmt4で最適化したのはおかしなことです。
トレイとテストの両方で動作するこのようなルールを生成する方法を見つけたのですが、ついにMLEEPが...。
マイブローカー、マイトレー、マイテスト
あなたのブローカー あなたのデータと9年後のテストは合格です !!!
聖杯発見!!!!!!!!!!
面白いのは、私は非常に不運にも、約1ヶ月、明日フォーラムから消えてしまうということです（私は何をすべきか、それを行う方法を書き出すことができるときに、共有したいが、時間がない......
快適なトレードのためには、このルールを200〜400個作る必要がある（必要ならパティシエールも 可）
私のノートパソコンでは、1日あたり5〜8ルールのマイニングが可能です。
戻ってきてください）ルールはもっと倍率が必要です。正しい始め方を示してくれるが)
アドバイザーを通じてのみ。リアルティックスモードでは何度かトライしています。不便ですが、好きな出力形式を使えるので。
本来であれば、すべてのティックをデータベースに保存し、定期的に新しいものをロードする必要がありますが、今のところできません......）。
本当かどうかわからないが、きっとそうなのだろう（笑)。
はい、そして素晴らしいアベレージを持つMAが 役立ちます。たまに圏外になることもありますが、待てば全て解決します。
理論的には、メタ引用からの通常のベースの分の必要性は、少なくとも年に一度更新され、長い成熟しています。そんなに高くない）。
一般的に異なる人々は、常に個人的な未解決の問題が多く、必ずしもそれらを共有することではない )
メタクオーツについて共有したいと思いました。もっと顧客に忠実なサービスにできたはずだ）。
4-hは長い間開発されていないのだから、わかっているはずだ。