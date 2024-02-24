トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1617 1...161016111612161316141615161616171618161916201621162216231624...3399 新しいコメント Mihail Marchukajtes 2020.03.17 16:47 #16161 mtyvnel EAをGBPJPYにのみオープントレードさせる方法を書いてください。そして、その立ち位置のチャートを分析する。ありがとうございました。 シンボルを "GBPJPY "に置き換える。 Кеша Рутов 2020.03.17 19:02 #16162 ミハイル・マルキュカイツ はい、そうなります。もうすぐです。講演の準備を始めたらうっかり本を書いてしまったのですが、要はリトレーニングの理論を紹介したいのです。いわば、公開審査にかけたいのです :-) もう信じられない、「狼、狼...」と叫んで誰も信じてくれなかった少年みたいだ(( Кеша Рутов 2020.03.17 19:07 #16163 ミハイル・マルキュカイツ レシェトフの最終バージョンは14日。勇気を出して、オプティマイザーをバージョン15まで完成させ、個人的にはそれで決めました。 由良、隠れるのはやめてくれ、みんなとっくに全部わかってるんだ :) 私は最初から、死や番人のところに行くというバージョンは信じていませんでした。 Evgeny Dyuka 2020.03.17 19:26 #16164 MT5用のニューロインジケーターを作りたいのですが、どうすればいいですか？質問：このような制限がある場合、指標ライブラリに 収録されるための正式な手続きに合格するのでしょうか？ 1.ユーザーがMTの設定でWebRequestを許可する必要があります。 2.バックテストは動作しませんが、起動時に小さな履歴がロードされます - キャンドルの現在の瞬間から100バック。 Evgeny Dyuka 2020.03.17 19:32 #16165 ...それともアドバイザーとして作るべきでしょうか？そんなアドバイザーがカタログに載るのでしょうか？ Mihail Marchukajtes 2020.03.18 03:35 #16166 ケシャ・ルートフ 由良、隠れるのはやめてくれ、みんなとっくに全部わかってるんだ :) 最初から死亡編や管理人編は信じていなかった。 本当に馬鹿だなぁ。私の名前を見てください。私はミハイルと言いますが、分単位で全く違う名字になっています。ふざけるな...。 Aliaksandr Hryshyn 2020.03.18 06:00 #16167 ケシャ・ルートフ 由良、隠れるのはやめてくれ、みんなとっくに全部わかってるんだ :) 最初から死亡編や管理人編は信じていなかった。 売り手は本名と苗字を表示させ、パスポートを使う。 Mihail Marchukajtes 2020.03.18 08:49 #16168 アリアクサンデル・フリシン 売り手は本名と苗字を持ち、パスポートを使う。 そういうことなんです。それでMKUL5のフォーラムからお金を出してもらっているんです。誰が偽名でやらせてくれるんだろう？とりあえず、問題なのはこの獣を信用しない手はないだろう。 mtyvnel 2020.03.18 10:22 #16169 こんにちは！私は11年ほど前からGunで手動でトレードしているトレーダーですが、ニューラルネットワークも始めて みました。この問題は解決しました。私はただ、あなたを助けたいだけなのです。あなたはビジネスに対するアプローチを間違えています。私は冗談ではないことを神に誓う、ここで私はすべての私の質問に対する答えを見つけたこの記事の著者である、彼はちょうどアドバイザーとスクリプトのコードにミスを持っていた、私はすべてを書き直し、私はすべての通貨ペアとタイムフレームでほぼ一年間取引されている、私は15分以上試してみてください。このプログラムは、価格予測、価格が何ピップスでどこに行くかを教えてくれます。https://www.mql5.com/ru/articles/830 ...すべてうまくいきます。ただ、コードを書き直す必要があります。私は何も売らないし、宣伝もしない。ただ毎日来て、あなたのメールを読んで、少しでも役に立ちたいと思っている。 Нейросети бесплатно и сердито - соединяем NeuroPro и MetaTrader 5 www.mql5.com Программа NeuroPro создана в одном из российских институтов в 98-м году, но не теряет своей актуальности и по сей день. Она успешно работает и на Windows XP, и на Vista, и на 7-ке. Проверить ее работу на более новых Windows я пока не имел возможности. Версия 0.25 распространяется бесплатно, ее можно найти на многих сайтах в Интернете. NeuroPro... mtyvnel 2020.03.18 10:27 #16170 ここで彼は、私は正確に言われたので、プログラム付きの半自動機で取引しています。MYFXBOOK Leo23 で検索してください。それもニューラルネットワークです。 1...161016111612161316141615161616171618161916201621162216231624...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
EAをGBPJPYにのみオープントレードさせる方法を書いてください。そして、その立ち位置のチャートを分析する。ありがとうございました。
はい、そうなります。もうすぐです。講演の準備を始めたらうっかり本を書いてしまったのですが、要はリトレーニングの理論を紹介したいのです。いわば、公開審査にかけたいのです :-)
もう信じられない、「狼、狼...」と叫んで誰も信じてくれなかった少年みたいだ((
レシェトフの最終バージョンは14日。勇気を出して、オプティマイザーをバージョン15まで完成させ、個人的にはそれで決めました。
MT5用のニューロインジケーターを作りたいのですが、どうすればいいですか？質問：このような制限がある場合、指標ライブラリに 収録されるための正式な手続きに合格するのでしょうか？
1.ユーザーがMTの設定でWebRequestを許可する必要があります。
2.バックテストは動作しませんが、起動時に小さな履歴がロードされます - キャンドルの現在の瞬間から100バック。
売り手は本名と苗字を持ち、パスポートを使う。
そういうことなんです。それでMKUL5のフォーラムからお金を出してもらっているんです。誰が偽名でやらせてくれるんだろう？とりあえず、問題なのはこの獣を信用しない手はないだろう。
ここで彼は、私は正確に言われたので、プログラム付きの半自動機で取引しています。MYFXBOOK Leo23 で検索してください。それもニューラルネットワークです。