トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1617

新しいコメント
 
mtyvnel
EAをGBPJPYにのみオープントレードさせる方法を書いてください。そして、その立ち位置のチャートを分析する。ありがとうございました。
シンボルを "GBPJPY "に置き換える。
 
ミハイル・マルキュカイツ
はい、そうなります。もうすぐです。講演の準備を始めたらうっかり本を書いてしまったのですが、要はリトレーニングの理論を紹介したいのです。いわば、公開審査にかけたいのです :-)

もう信じられない、「狼、狼...」と叫んで誰も信じてくれなかった少年みたいだ((

 
ミハイル・マルキュカイツ
レシェトフの最終バージョンは14日。勇気を出して、オプティマイザーをバージョン15まで完成させ、個人的にはそれで決めました。

由良、隠れるのはやめてくれ、みんなとっくに全部わかってるんだ :)

私は最初から、死や番人のところに行くというバージョンは信じていませんでした。

 

MT5用のニューロインジケーターを作りたいのですが、どうすればいいですか？質問：このような制限がある場合、指標ライブラリに 収録されるための正式な手続きに合格するのでしょうか？

1.ユーザーがMTの設定でWebRequestを許可する必要があります。

2.バックテストは動作しませんが、起動時に小さな履歴がロードされます - キャンドルの現在の瞬間から100バック。

 
...それともアドバイザーとして作るべきでしょうか？そんなアドバイザーがカタログに載るのでしょうか？
 
ケシャ・ルートフ

由良、隠れるのはやめてくれ、みんなとっくに全部わかってるんだ :)

最初から死亡編や管理人編は信じていなかった。

本当に馬鹿だなぁ。私の名前を見てください。私はミハイルと言いますが、分単位で全く違う名字になっています。ふざけるな...。
 
ケシャ・ルートフ

由良、隠れるのはやめてくれ、みんなとっくに全部わかってるんだ :)

最初から死亡編や管理人編は信じていなかった。

売り手は本名と苗字を表示させ、パスポートを使う。
 
アリアクサンデル・フリシン
売り手は本名と苗字を持ち、パスポートを使う。

そういうことなんです。それでMKUL5のフォーラムからお金を出してもらっているんです。誰が偽名でやらせてくれるんだろう？とりあえず、問題なのはこの獣を信用しない手はないだろう。


 
こんにちは！私は11年ほど前からGunで手動でトレードしているトレーダーですが、ニューラルネットワークも始めて みました。この問題は解決しました。私はただ、あなたを助けたいだけなのです。あなたはビジネスに対するアプローチを間違えています。私は冗談ではないことを神に誓う、ここで私はすべての私の質問に対する答えを見つけたこの記事の著者である、彼はちょうどアドバイザーとスクリプトのコードにミスを持っていた、私はすべてを書き直し、私はすべての通貨ペアとタイムフレームでほぼ一年間取引されている、私は15分以上試してみてください。このプログラムは、価格予測、価格が何ピップスでどこに行くかを教えてくれます。https://www.mql5.com/ru/articles/830 ...すべてうまくいきます。ただ、コードを書き直す必要があります。私は何も売らないし、宣伝もしない。ただ毎日来て、あなたのメールを読んで、少しでも役に立ちたいと思っている。
Нейросети бесплатно и сердито - соединяем NeuroPro и MetaTrader 5
Нейросети бесплатно и сердито - соединяем NeuroPro и MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Программа NeuroPro создана в одном из российских институтов в 98-м году, но не теряет своей актуальности и по сей день. Она успешно работает и на Windows XP, и на Vista, и на 7-ке. Проверить ее работу на более новых Windows я пока не имел возможности. Версия 0.25 распространяется бесплатно, ее можно найти на многих сайтах в Интернете. NeuroPro...
 

ここで彼は、私は正確に言われたので、プログラム付きの半自動機で取引しています。MYFXBOOK Leo23 で検索してください。それもニューラルネットワークです。


1...161016111612161316141615161616171618161916201621162216231624...3399
新しいコメント