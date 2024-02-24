トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1295 1...128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302...3399 新しいコメント Ivan Negreshniy 2019.02.06 08:31 #12941 エリブラリウス よくある質問で、証券会社・複数の証券会社で取引していると理解しています。ただし、証券会社が複数ある場合は、証券会社の数×6とする。ゴールドマンやモルガンのトレーダーになるには、成長しなければならない。このような金額では、高嶺の花ではありますが。そして、ある証券会社では、そのようなクライアントを消化しない...。...これも詐欺のプラスになりますね。 でも、本当に43％で年100％稼げるようになったら、尊敬以上のものがあるかもしれない--これは、MOを勉強している人たちの例です。10%の誤差とおっしゃる方、投資資金をご提示ください))) どうだろう...戦略はどのくらい変わったのだろう。2017年はeuRで月25回のトレード（25回のうち負けトレードは4回だけ）、今は3500回ですが金額は少ないです。どうやらNSは長期から短期に再教育されたようです。 ところで、もうひとつ不思議なことがあります。もし、異なる戦略を持っているならば、6つの口座で取引するのではなく、異なる通貨と異なるモデル/戦略を持つ数百の口座で取引する方が論理的でしょう。2017年の長期戦略が機能していたのなら、なぜそれを捨てるのか？リスク分散の意味も含めて、使うべきでしょう。テスターで確認すると、ほぼ同じ（SELLで100％：）です。 Грааль 2019.02.06 13:23 #12942 エリブラリウス よくある質問で、証券会社・複数の証券会社で取引していると理解しています。ただし、証券会社が複数ある場合は、証券会社の数×6とする。ゴールドマンやモルガンのトレーダーになるには、成長しなければならない。このような金額では、高嶺の花ではありますが。そして、ある証券会社では、そのようなクライアントを消化しない...。...これも詐欺のプラスになりますね。 でも、本当に43％で年間100％稼げるようになったのなら、むしろMOを勉強している人たちのお手本になるのではないでしょうか。10%の誤差とおっしゃる方、投資資金をご提示ください))) どうだろう...戦略はどのくらい変わったのだろう。2017年はeuRで月25回のトレード（25回のうち負けトレードは4回だけ）、今は3500回ですが金額は少ないです。どうやらNSは長期から短期に再教育されたようです。 ところで、もうひとつ奇妙なことがあります。もし私たちが異なる戦略を持っていたら、6つの口座で取引するのは論理的ではなく、異なる通貨と異なるモデル/戦略で何百もの口座で取引することになります。2017年の長期戦略が機能していたのなら、なぜそれを捨てるのか？リスク分散の意味も含めて、使うべきでしょう。まあ、これが詐欺であることは明らかで、それはサイトのスタイルにも表れており、「私たちがあなたに電話してすべてを教えてあげましょう」という強迫観念があり、動画広告はテラフロップスとNSの50層という妄想である)))))))))))))))))))))))))))))))(((((((((((((((((( ;ﾟДﾟ)))))))))))))))もちろん、彼らはよく知っているが、IMHOは、このような文脈で、このような安価なマーケティングは、それがうまく機能するかどうかの数で。 Aleksei Kuznetsov 2019.02.06 14:07 #12943 グレイルまあ、詐欺であることは明らかで、それはサイトのスタイルでも明らかで、「私たちはあなたを呼んで、あなたにすべてを教えてみましょう！」のような強迫観念と、ビデオ広告妄想、テラフロップスを添付し、NSの50層))))))))))))))))))))))))))))です。もちろん、彼らはよく知っているが、IMHOは、このような文脈で、このような安価なマーケティングがうまくいくかどうかの数で、今のところスタイルやアプローチが変更されていないことに驚いている。 そして、あなたが（みんなに質問）、もしうまくいっていて、かつ収益性の高いMO戦略を持っていたら、どのようにあなたの会社を宣伝するでしょうか？ゴールドマンやモルガンの印刷物以外はね（おそらく100万ドル以下は門前払いされるだろう）。投資で儲けるお手伝いをすることを、どうやって大衆に伝えるか？まさに、彼らが使っているもの。ウェブサイト、ウェブサイト上の広告、ウェブサイト上のフォームに「電話番号を教えてください」) 追記：そして、メールでの質問にはまだ回答がありません 削除済み 2019.02.06 14:27 #12944 エリブラリウス大衆にメッセージを 届ける方法))))) Грааль 2019.02.06 17:39 #12945 エリブラリウス そして、あなたが（みんなに質問）、もしうまくいっていて、かつ収益性の高いMO戦略を持っていたら、どのようにあなたの会社を宣伝するでしょうか？ゴールドマンやモルガンのプリントアウトは別として（おそらく100万ドル未満は門前払い）。投資で儲けるお手伝いをすることを、どうやって大衆に伝えるか？まさに、彼らが使っているもの。ウェブサイト、ウェブサイト上の広告、ウェブサイト上のフォームに「電話番号を教えてください」) 追記：そして、メールでの質問にはまだ回答がありません広告は必要なのか？マーケティングを伴う広告というのは厄介なもので、具体的なやり方はあまり知らないのですが、風水的にダメなときははっきりわかるんです。例えば、地球上で最もクールなクオンツファンドの一つである https://www.renfund.com のウェブサイトの内容を見てみましょう。 安定した収益性の高いアルゴリズム取引は、IMHOは追加の広告を必要としない、人/適切なスキルを習得するために何年も、数十年を捧げたと既によく知られているはず（小さなサークル）数百キロ、おそらく数百万の最初の実験に簡単に投資家を見つけるために、その後ヘッジファンドのパートナーになると投資家は、通常、ファンドは正常に動作しているときに "の言葉 "によってもです。しかし、一夜城、ピラミッド、HYIPなどでは、積極的なマーケティングが必要であり、実際、最も重要なことです。 ジム・サイモンズがトレーディングを始めた当初、広告でキロフロップスのニューラルネットワークの層数を強調し、電話営業で投資家を集めていたと思いますか？ Renaissance www.renfund.com The Renaissance Technologies Investor website is by invitation only. Aleksei Kuznetsov 2019.02.06 18:25 #12946
よくある質問で、証券会社・複数の証券会社で取引していると理解しています。ただし、証券会社が複数ある場合は、証券会社の数×6とする。ゴールドマンやモルガンのトレーダーになるには、成長しなければならない。このような金額では、高嶺の花ではありますが。そして、ある証券会社では、そのようなクライアントを消化しない...。...これも詐欺のプラスになりますね。
でも、本当に43％で年100％稼げるようになったら、尊敬以上のものがあるかもしれない--これは、MOを勉強している人たちの例です。10%の誤差とおっしゃる方、投資資金をご提示ください)))
どうだろう...戦略はどのくらい変わったのだろう。2017年はeuRで月25回のトレード（25回のうち負けトレードは4回だけ）、今は3500回ですが金額は少ないです。どうやらNSは長期から短期に再教育されたようです。
ところで、もうひとつ不思議なことがあります。もし、異なる戦略を持っているならば、6つの口座で取引するのではなく、異なる通貨と異なるモデル/戦略を持つ数百の口座で取引する方が論理的でしょう。2017年の長期戦略が機能していたのなら、なぜそれを捨てるのか？リスク分散の意味も含めて、使うべきでしょう。
テスターで確認すると、ほぼ同じ（SELLで100％：）です。
まあ、これが詐欺であることは明らかで、それはサイトのスタイルにも表れており、「私たちがあなたに電話してすべてを教えてあげましょう」という強迫観念があり、動画広告はテラフロップスとNSの50層という妄想である)))))))))))))))))))))))))))))))(((((((((((((((((( ;ﾟДﾟ)))))))))))))))もちろん、彼らはよく知っているが、IMHOは、このような文脈で、このような安価なマーケティングは、それがうまく機能するかどうかの数で。
まあ、詐欺であることは明らかで、それはサイトのスタイルでも明らかで、「私たちはあなたを呼んで、あなたにすべてを教えてみましょう！」のような強迫観念と、ビデオ広告妄想、テラフロップスを添付し、NSの50層))))))))))))))))))))))))))))です。もちろん、彼らはよく知っているが、IMHOは、このような文脈で、このような安価なマーケティングがうまくいくかどうかの数で、今のところスタイルやアプローチが変更されていないことに驚いている。
大衆にメッセージを 届ける方法
)))))
そして、あなたが（みんなに質問）、もしうまくいっていて、かつ収益性の高いMO戦略を持っていたら、どのようにあなたの会社を宣伝するでしょうか？ゴールドマンやモルガンのプリントアウトは別として（おそらく100万ドル未満は門前払い）。
広告は必要なのか？マーケティングを伴う広告というのは厄介なもので、具体的なやり方はあまり知らないのですが、風水的にダメなときははっきりわかるんです。例えば、地球上で最もクールなクオンツファンドの一つである https://www.renfund.com のウェブサイトの内容を見てみましょう。
安定した収益性の高いアルゴリズム取引は、IMHOは追加の広告を必要としない、人/適切なスキルを習得するために何年も、数十年を捧げたと既によく知られているはず（小さなサークル）数百キロ、おそらく数百万の最初の実験に簡単に投資家を見つけるために、その後ヘッジファンドのパートナーになると投資家は、通常、ファンドは正常に動作しているときに "の言葉 "によってもです。しかし、一夜城、ピラミッド、HYIPなどでは、積極的なマーケティングが必要であり、実際、最も重要なことです。
ジム・サイモンズがトレーディングを始めた当初、広告でキロフロップスのニューラルネットワークの層数を強調し、電話営業で投資家を集めていたと思いますか？
スタートアップ企業には宣伝が絶対必要です。そうでなければ、どうやって知られるのでしょうか？
Renaissanceのようなサイトがあれば、スタートアップには投資分しか残らない。
ちなみに "ルネサンス "という名前は、純粋にマーケティングによるものです)。ルネッサンスは、コンスタンティノープルの略奪とビザンチウムの残骸によってもたらされたのです。金や宝石、美術品や文化財、そして「脳」に至るまで、あらゆるものを持ち出した。ヴェネツィア・ドージェの宮殿は、色や材質の異なる柱で構成されており、すべてコンスタンチノープルから持ち出され、おそらく様々な宮殿や寺院を製材したものであろう）。
ルネサンス期にはビザンティウムはすでに存在せず、コンスタンティノープルはオスマン帝国の首都であり、十字軍は その200年前に終わっていたのです
冗談抜きで...。
アルゴトレーディングを始めた頃のジム・サイモンズは、広告でキロフロップスのニューラルネットワークの層数を強調し、電話営業で投資家を集めていたと思うのですが？
キッスのベーシストですね！！！！まだですか？
キッスのベーシストですね！まだ現役なんですか！？
昔はそうでしたが、今はおそらくそうではなく、お金を使って話題にしているのでしょう。
流行のサイトやCMにハマるのは、財布の深さと反比例するということです。「スタートアップ」とヘッジファンドを混同する必要はありません。私は自分の意見ですが、自力で結果を出したアルトゴイストは、飢えて死ぬことはありませんし、狭い範囲で投資を見つけることは問題ではありません。逆に、取引インフラや取引システムもないのに、「給料をトレーニングするから払ってくれ」みたいな感じで、事前に「資本金」を要求する人がいたら、当然地獄に落とされるし、素敵なウェブサイトやビデオで宣伝する必要があります。でも、世界は広いですから、あまりに杓子定規かもしれませんね。
やっぱりwikopediaや「文化」の外国人による啓蒙的なソープオペラは、あからさまにウソだったんですねー。本当は全然そんなことないんだけど...。