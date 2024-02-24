トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 113 1...106107108109110111112113114115116117118119120...3399 新しいコメント mytarmailS 2016.08.18 10:46 #1121 Dr.トレーダー私のデータでも同じようなアプローチを試みました。私の委員会には2機種以上あります。全員一致の答えは得られませんでしたが、少なくとも8割のモデルが同意しているときに取引すれば、より良い取引結果が得られるので、試してみることをお勧めします。は疑問だが......。どれくらい良くなった？ Dr. Trader 2016.08.18 11:09 #1122 現在は、そこから中間結果を取りながら、モデルのパラメータと予測因子を実行しているところです。委員会自体がまだ弱いので、さらにパラメータを調整する必要がありますが、予測精度は55％程度で、スプレッドを克服するには十分ではありません。90％の合意という条件を追加した（3つ目のチャート）-利益が上がった。チャート - 利益はpipsでユーラスド、過去6ヶ月間d1で取引。 mytarmailS 2016.08.18 11:14 #1123 Dr.トレーダー現在は、そこから中間結果を取りながら、モデルのパラメータと予測因子を実行しているところです。委員会自体がまだ弱いので、さらにパラメータを調整する必要がありますが、予測精度は55％程度で、スプレッドを克服するには十分ではありません。90％の合意という条件を追加した（3つ目のチャート）-利益が上がった。チャート - 利益はpipsでユーラスド、過去6ヶ月間d1で取引。いいRFでそうすることに意味があるのか、それとも同じモデルに木を追加するのと同じなのか、知りたいのです。添加物また、これらの委員会をどのように扱うか知りたいのですが、パッケージがあるのでしょうか、それとも手作業なのでしょうか？ СанСаныч Фоменко 2016.08.18 11:14 #1124 mytarmailS:怪しい・・・。どれくらい良くなった？私たちにとっては未知の世界であり、その理由は以下の通りです。要は、マイケルは私たちのようなタイプではなく、未来について何の根拠も持っていないということです。彼のネットワークはTSの一部であり、NSからの決定はTSの他の要素と相互接続されているように見える。だから、NSそのものの効果を切り出すことはできないし、本人にとってもおもしろくない。このTSは、TAの常套手段ですが、弓矢や装身具を使っており、主な問題である「将来に対する完全な不安」を解決するものではありません。はい、毎バー/毎デー/毎ウィークに最適化すれば、すべてうまくいきます。TSを完全に信頼すれば、次のドローダウンはドローダウンにならず、ドレインになるのです。 mytarmailS 2016.08.18 11:17 #1125 サンサニッチ・フォメンコ私たちにとっては未知の世界であり、その理由は以下の通りです。ミハイルは、私たちの仕事とはまったく違うということです。 ミハイルがどうしたって？)Dr.Traderに このメッセージを書きました :) Mihail Marchukajtes 2016.08.18 11:25 #1126 クラシファイアとフォアキャスターの違いがまだ理解できないのか。例えば、今朝は別に買う、別に売る......という訓練をしました。今日、結果が出ました！ラッキーかもしれませんが、とてもうれしいです（笑)。もしかしたら、あなたのシステムは予報士にも当てはまるかもしれませんが、私は知りません......。 Dr. Trader 2016.08.18 11:26 #1127 mytarmailS:いいRFでやる意味があるのか、同じモデルにツリーを追加するのと同じなのか、気になります。 rfでいつでも委員会を試すことができます。委員会のモデルがすでに新しいデータを予測する能力を持っている限り、適用されるパッケージは重要ではありません。そうでなければ、この投票率によるフィルターは役に立ちません（正しくないのに、なぜ多数派の意見を聞くのでしょうか）。ミハイル・マルキュカイツクラシファイアとフォアキャスターの違いがわからない場合。例えば、今朝は別に売買のトレーニングをしたのですが......。今日、結果が出ました。ラッキーかもしれませんが、とてもうれしいです)。もしかしたら、あなたのシステムは予報士にも適用されるかもしれませんが、私は知りません......。 分類と回帰、予測との違いについて、まだ記事を書いていないのですね。待っている;) Dr. Trader 2016.08.18 11:32 #1128 mytarmailS:また、これらの委員会はどのように作られているのでしょうか。パッケージがあるのでしょうか、それとも手動なのでしょうか。 私は手作業で、ループでモデルを作っているだけです。 Mihail Marchukajtes 2016.08.18 11:44 #1129 Dr.トレーダー rfでいつでも委員会を試すことができます。委員会のモデルがすでに新しいデータを予測する能力を持っている限り、適用されるパッケージは重要ではないと思います。そうでなければ、このパーセントフィルターは役に立ちません（正しくないのに、なぜ多数派の意見に耳を傾けるのでしょうか）。 分類と回帰、予測との違いについて、まだ記事を書いていないのですね。待っている;) ところで、そうだ、思い出させてくれてありがとう...。でも、今のところインスピレーションはありません......。でも、必ず書きますよ！すでに断片的に一般的なことは書いていますが...。 mytarmailS 2016.08.18 12:06 #1130 interesting- プーチン、ニューラルネットワークを語るhttps://www.youtube.com/watch?v=bicXInoeLG4 1...106107108109110111112113114115116117118119120...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私のデータでも同じようなアプローチを試みました。私の委員会には2機種以上あります。全員一致の答えは得られませんでしたが、少なくとも8割のモデルが同意しているときに取引すれば、より良い取引結果が得られるので、試してみることをお勧めします。
は疑問だが......。
どれくらい良くなった？
現在は、そこから中間結果を取りながら、モデルのパラメータと予測因子を実行しているところです。委員会自体がまだ弱いので、さらにパラメータを調整する必要がありますが、予測精度は55％程度で、スプレッドを克服するには十分ではありません。90％の合意という条件を追加した（3つ目のチャート）-利益が上がった。
チャート - 利益はpipsでユーラスド、過去6ヶ月間d1で取引。
現在は、そこから中間結果を取りながら、モデルのパラメータと予測因子を実行しているところです。委員会自体がまだ弱いので、さらにパラメータを調整する必要がありますが、予測精度は55％程度で、スプレッドを克服するには十分ではありません。90％の合意という条件を追加した（3つ目のチャート）-利益が上がった。
チャート - 利益はpipsでユーラスド、過去6ヶ月間d1で取引。
いい
RFでそうすることに意味があるのか、それとも同じモデルに木を追加するのと同じなのか、知りたいのです。
添加物
また、これらの委員会をどのように扱うか知りたいのですが、パッケージがあるのでしょうか、それとも手作業なのでしょうか？
怪しい・・・。
どれくらい良くなった？
私たちにとっては未知の世界であり、その理由は以下の通りです。
要は、マイケルは私たちのようなタイプではなく、未来について何の根拠も持っていないということです。彼のネットワークはTSの一部であり、NSからの決定はTSの他の要素と相互接続されているように見える。だから、NSそのものの効果を切り出すことはできないし、本人にとってもおもしろくない。
このTSは、TAの常套手段ですが、弓矢や装身具を使っており、主な問題である「将来に対する完全な不安」を解決するものではありません。はい、毎バー/毎デー/毎ウィークに最適化すれば、すべてうまくいきます。TSを完全に信頼すれば、次のドローダウンはドローダウンにならず、ドレインになるのです。
私たちにとっては未知の世界であり、その理由は以下の通りです。
ミハイルは、私たちの仕事とはまったく違うということです。
クラシファイアとフォアキャスターの違いがまだ理解できないのか。例えば、今朝は別に買う、別に売る......という訓練をしました。今日、結果が出ました！ラッキーかもしれませんが、とてもうれしいです（笑)。
もしかしたら、あなたのシステムは予報士にも当てはまるかもしれませんが、私は知りません......。
いい
RFでやる意味があるのか、同じモデルにツリーを追加するのと同じなのか、気になります。
クラシファイアとフォアキャスターの違いがわからない場合。例えば、今朝は別に売買のトレーニングをしたのですが......。今日、結果が出ました。ラッキーかもしれませんが、とてもうれしいです)。
もしかしたら、あなたのシステムは予報士にも適用されるかもしれませんが、私は知りません......。
分類と回帰、予測との違いについて、まだ記事を書いていないのですね。待っている;)
また、これらの委員会はどのように作られているのでしょうか。パッケージがあるのでしょうか、それとも手動なのでしょうか。
rfでいつでも委員会を試すことができます。委員会のモデルがすでに新しいデータを予測する能力を持っている限り、適用されるパッケージは重要ではないと思います。そうでなければ、このパーセントフィルターは役に立ちません（正しくないのに、なぜ多数派の意見に耳を傾けるのでしょうか）。
分類と回帰、予測との違いについて、まだ記事を書いていないのですね。待っている;)