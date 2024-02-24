トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 113

新しいコメント
 
Dr.トレーダー

私のデータでも同じようなアプローチを試みました。私の委員会には2機種以上あります。全員一致の答えは得られませんでしたが、少なくとも8割のモデルが同意しているときに取引すれば、より良い取引結果が得られるので、試してみることをお勧めします。

は疑問だが......。

どれくらい良くなった？

 

現在は、そこから中間結果を取りながら、モデルのパラメータと予測因子を実行しているところです。委員会自体がまだ弱いので、さらにパラメータを調整する必要がありますが、予測精度は55％程度で、スプレッドを克服するには十分ではありません。90％の合意という条件を追加した（3つ目のチャート）-利益が上がった。

チャート - 利益はpipsでユーラスド、過去6ヶ月間d1で取引。

 
Dr.トレーダー

現在は、そこから中間結果を取りながら、モデルのパラメータと予測因子を実行しているところです。委員会自体がまだ弱いので、さらにパラメータを調整する必要がありますが、予測精度は55％程度で、スプレッドを克服するには十分ではありません。90％の合意という条件を追加した（3つ目のチャート）-利益が上がった。

チャート - 利益はpipsでユーラスド、過去6ヶ月間d1で取引。

いい

RFでそうすることに意味があるのか、それとも同じモデルに木を追加するのと同じなのか、知りたいのです。

添加物

また、これらの委員会をどのように扱うか知りたいのですが、パッケージがあるのでしょうか、それとも手作業なのでしょうか？

 
mytarmailS:

怪しい・・・。

どれくらい良くなった？

私たちにとっては未知の世界であり、その理由は以下の通りです。

要は、マイケルは私たちのようなタイプではなく、未来について何の根拠も持っていないということです。彼のネットワークはTSの一部であり、NSからの決定はTSの他の要素と相互接続されているように見える。だから、NSそのものの効果を切り出すことはできないし、本人にとってもおもしろくない。

このTSは、TAの常套手段ですが、弓矢や装身具を使っており、主な問題である「将来に対する完全な不安」を解決するものではありません。はい、毎バー/毎デー/毎ウィークに最適化すれば、すべてうまくいきます。TSを完全に信頼すれば、次のドローダウンはドローダウンにならず、ドレインになるのです。

 
サンサニッチ・フォメンコ

私たちにとっては未知の世界であり、その理由は以下の通りです。

ミハイルは、私たちの仕事とはまったく違うということです。

ミハイルがどうしたって？)Dr.Traderに このメッセージを書きました :)
 

クラシファイアとフォアキャスターの違いがまだ理解できないのか。例えば、今朝は別に買う、別に売る......という訓練をしました。今日、結果が出ました！ラッキーかもしれませんが、とてもうれしいです（笑)。

もしかしたら、あなたのシステムは予報士にも当てはまるかもしれませんが、私は知りません......。

 
mytarmailS:

いい

RFでやる意味があるのか、同じモデルにツリーを追加するのと同じなのか、気になります。

rfでいつでも委員会を試すことができます。委員会のモデルがすでに新しいデータを予測する能力を持っている限り、適用されるパッケージは重要ではありません。そうでなければ、この投票率によるフィルターは役に立ちません（正しくないのに、なぜ多数派の意見を聞くのでしょうか）。
ミハイル・マルキュカイツ

クラシファイアとフォアキャスターの違いがわからない場合。例えば、今朝は別に売買のトレーニングをしたのですが......。今日、結果が出ました。ラッキーかもしれませんが、とてもうれしいです)。

もしかしたら、あなたのシステムは予報士にも適用されるかもしれませんが、私は知りません......。


分類と回帰、予測との違いについて、まだ記事を書いていないのですね。待っている;)
 
mytarmailS:

また、これらの委員会はどのように作られているのでしょうか。パッケージがあるのでしょうか、それとも手動なのでしょうか。

私は手作業で、ループでモデルを作っているだけです。
 
Dr.トレーダー
rfでいつでも委員会を試すことができます。委員会のモデルがすでに新しいデータを予測する能力を持っている限り、適用されるパッケージは重要ではないと思います。そうでなければ、このパーセントフィルターは役に立ちません（正しくないのに、なぜ多数派の意見に耳を傾けるのでしょうか）。
分類と回帰、予測との違いについて、まだ記事を書いていないのですね。待っている;)
ところで、そうだ、思い出させてくれてありがとう...。でも、今のところインスピレーションはありません......。でも、必ず書きますよ！すでに断片的に一般的なことは書いていますが...。
 
interesting- プーチン、ニューラルネットワークを語るhttps://www.youtube.com/watch?v=bicXInoeLG4
1...106107108109110111112113114115116117118119120...3399
新しいコメント