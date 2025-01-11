インディケータ: PVT
インジケーターはウィンドウに何も表示しません。MT5を使用しており、プログラミングは初めてです。インジケーターがウィンドウにプロットされない理由は何ですか？
インジケータはデータをプロットせず、インジケータ名もプロットしません。価格の下に空白のウィンドウが表示されるだけです。私はプログラミング初心者で、なぜ何も表示されないのかわかりません。33行目にPloitIndexSetInterger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,20)を追加しましたが、結果は得られませんでした。なぜインジケーターは何もせず、ウィンドウを作成するのでしょうか？
このインジケーターは長い間使っています。
適応移動平均を適用して使っています。
PVT>AMA = 強気
PVT<AMA = 弱気
私のエントリー・ポイントは、PVTがブレイクし、AMAにタッチして戻ってきた時です。
このインジケーターは、価格の動きに非常によく追従するので、私に嘘をつかないことがわかりました。 しかし......。
ある日、このインジケーターは価格をコピーするだけで、それ以上のことは教えてくれないことに気づきました。 つまり、このインジケーターは何の役にも立たないということです：
一番上：価格（表示されているライン）＋AMA（10,2,5）
下：PVT + AMA (10,2,5)
価格チャートは、非常にまれな乖離を除いてPVTとまったく同じですが、無関係な例外があります。
取引の機会を逃しています。
PVT:
価格ボリュームトレンド（Price Volume Trend。PVT）は、標準的なオン・バランス・ボリューム（OBV）指標と同様の価格トレンドと量の指標です。
