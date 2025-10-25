エキスパート: Forex Profit

新しいコメント
 

Forex Profit:

このエキスパートアドバイザーはパラボリックSARと3つのEMA（期間10、25、50）を使用します。

Forex Profitテスタ

作者: Vladimir Karputov

 




最適化を開始しました。何か良いことがあれば更新します。 これは古いスレッドで、設定の記憶がないかもしれないことは承知しています :)
 
ほとんどのボットは複雑で、必要以上に "太ってる"。
 



SLとTPを最適化し、スタートバランスを3k、LotSizeを0.1に設定

1/400の組み合わせでわずかながら利益が出たが、Inflationには勝てなかった。

4hバックテストと1hバックテスト（利益が出た）を実行した私の結論。たぶん、合流を追加する別のフィルターがあれば、うまくいくかもしれない。

追記：下は2025年オプト、上は2020年-現在オプト。
新しいコメント