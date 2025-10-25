エキスパート: Forex Profit 新しいコメント Automated-Trading 2017.03.31 18:12 Forex Profit:このエキスパートアドバイザーはパラボリックSARと3つのEMA（期間10、25、50）を使用します。作者: Vladimir Karputov Marcoroni 2025.10.25 14:00 #1 最適化を開始しました。何か良いことがあれば更新します。 これは古いスレッドで、設定の記憶がないかもしれないことは承知しています :) Marcoroni 2025.10.25 14:03 #2 ほとんどのボットは複雑で、必要以上に "太ってる"。 Marcoroni 2025.10.25 14:21 #3 SLとTPを最適化し、スタートバランスを3k、LotSizeを0.1に設定 1/400の組み合わせでわずかながら利益が出たが、Inflationには勝てなかった。 4hバックテストと1hバックテスト（利益が出た）を実行した私の結論。たぶん、合流を追加する別のフィルターがあれば、うまくいくかもしれない。 追記：下は2025年オプト、上は2020年-現在オプト。 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
