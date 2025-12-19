インディケータ: Gaps 新しいコメント Automated-Trading 2016.11.15 16:28 Gaps:以前の終値と現在の始値との価格差の指標作者: Alexey Kozitsyn Gilvan Santos 2025.12.19 01:00 #1 どなたかこの指標をお持ちの方はいらっしゃいますか？ Ryan L Johnson 2025.12.19 01:14 #2 Gilvan Santos #: このインジケーターをお持ちの方はいらっしゃいますか？ このページの上の☝をクリックしてください： をクリックしてください： 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Gaps:
以前の終値と現在の始値との価格差の指標
作者: Alexey Kozitsyn