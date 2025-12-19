インディケータ: Gaps

Gaps:

以前の終値と現在の始値との価格差の指標

作者: Alexey Kozitsyn

 
どなたかこの指標をお持ちの方はいらっしゃいますか？
 
Gilvan Santos #:
ギャップ

隙間

