Waseem Akbar

Golong Portfolio US30 XAUUSD GBPJPY

Waseem Akbar
0 recensioni
0 / 0 USD
0%
Neomarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
0
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.00 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Nessun dato

  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Neomarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

📈 Professional Trend-Following Signal Portfolio

🚀 For the first time on MQL5, access a go-long trend-following signal based on a complete portfolio of 7 independent algorithms, professionally deployed across US30, XAUUSD, and GBPJPY.

This signal is built for traders who prefer structured, disciplined, and portfolio-based trading, not single-strategy risk exposure.

Key Features

7 Independent Algorithms
Each algorithm operates independently, reducing correlation and improving portfolio stability.

Multi-Asset Diversification
Trades across:

  • 🏦 US30 (Dow Jones Index)

  • 🥇 XAUUSD (Gold)

  • 💱 GBPJPY (Forex)

Trend-Following | Go-Long Logic
Strategies are designed to capture sustained bullish market movements, avoiding market noise and random entries.

Daily Trading Framework
Optimized for daily trading, focusing on quality setups instead of over-trading.

Strict Risk Management
🚫 No martingale
🚫 No grid
🚫 No hedging
✔ Fixed, rule-based risk parameters

Fully Algorithmic Execution
No emotional decisions — all trades are executed based on quantitative rules and predefined logic.

📊 Why This Signal?

🔹 Portfolio approach instead of a single strategy
🔹 Exposure to multiple high-liquidity instruments
🔹 Designed for consistency and long-term sustainability
🔹 Suitable for traders seeking controlled drawdowns and steady growth

⚠️ Important Notes

📌 This is not a scalping system
📌 Not designed for gambling or high-risk behavior
📌 Best suited for medium to long-term account growth

💡 A professional algorithmic trading portfolio for traders who value discipline, diversification, and risk control over hype.


Non ci sono recensioni
2026.01.12 18:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 18:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 18:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 18:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 18:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
