Christina Ili

Daily Gold

Christina Ili
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -3%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
7 (77.77%)
Loss Trade:
2 (22.22%)
Best Trade:
3.64 USD
Worst Trade:
-8.16 USD
Profitto lordo:
9.22 USD (948 pips)
Perdita lorda:
-15.87 USD (1 541 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (5.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.66 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.17
Attività di trading:
4.05%
Massimo carico di deposito:
8.79%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
-0.54
Long Trade:
4 (44.44%)
Short Trade:
5 (55.56%)
Fattore di profitto:
0.58
Profitto previsto:
-0.74 USD
Profitto medio:
1.32 USD
Perdita media:
-7.94 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-8.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.16 USD (1)
Crescita mensile:
-3.32%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.27 USD
Massimale:
12.36 USD (6.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.14% (12.28 USD)
Per equità:
3.84% (7.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -593
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.64 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.66 USD
Massima perdita consecutiva: -8.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.80 × 15
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.60 × 29369
Exness-MT5Real
2.68 × 98
90 più
🎯 Before You Subscribe to This High-Performance Signal — Read This First!

 Looking for a Stress-Free Signal? You Found It.
If you’re tired of signals that blow accounts with martingale, averaging down, and overtrading — this is your new home.
We trade with pure discipline:
🔹 No Martingale
🔹 No Averaging Down
🔹 Single, High-Conviction Entry Only
Every trade comes with a defined Stop Loss and Take Profit. No guesswork. No stress.

📊 Risk Management First
🔹 Lot Size: 0.01 per $200,- balance
🔹 Minimum Leverage: 1:500
📌 Lower leverage = lower copied volume = lower results.

💰 Instrument Traded: XAU/USD (Gold)
📈 Target Annual Return: 120% – 180%
📉 Max Expected Drawdown: ≤ 40%

🧩 Broker Requirement
We use IC Markets. To achieve the same results, use the same broker.
➡ Register here: Click Here



Non ci sono recensioni
2025.12.09 06:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 03:47
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.09 02:44
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.08 16:35
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.08 15:35
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.08 10:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.08 09:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.08 09:23
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 07:20
Share of trading days is too low
2025.12.08 07:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.08 07:20
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.08 06:20
Share of trading days is too low
2025.12.08 06:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.08 06:20
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 11:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 11:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 10:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.05 10:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 10:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.