- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
178
Profit Trade:
147 (82.58%)
Loss Trade:
31 (17.42%)
Best Trade:
15.45 USD
Worst Trade:
-10.28 USD
Profitto lordo:
267.22 USD (26 652 pips)
Perdita lorda:
-82.38 USD (8 223 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (14.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.23 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
117
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
10.73
Long Trade:
133 (74.72%)
Short Trade:
45 (25.28%)
Fattore di profitto:
3.24
Profitto previsto:
1.04 USD
Profitto medio:
1.82 USD
Perdita media:
-2.66 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-17.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.22 USD (3)
Crescita mensile:
25.80%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
17.22 USD (1.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|178
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|185
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|18K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.45 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +14.18 USD
Massima perdita consecutiva: -17.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
RoboForex-ProCent-8
|5.46 × 13
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|7.85 × 515
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Non ci sono recensioni