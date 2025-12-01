- Прирост
Всего трейдов:
423
Прибыльных трейдов:
320 (75.65%)
Убыточных трейдов:
103 (24.35%)
Лучший трейд:
20.29 USD
Худший трейд:
-47.94 USD
Общая прибыль:
646.97 USD (64 556 pips)
Общий убыток:
-638.48 USD (63 795 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (14.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
34.07 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
13.75%
Макс. загрузка депозита:
16.11%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
36 минут
Фактор восстановления:
0.03
Длинных трейдов:
260 (61.47%)
Коротких трейдов:
163 (38.53%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.02 USD
Средняя прибыль:
2.02 USD
Средний убыток:
-6.20 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-203.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-203.38 USD (8)
Прирост в месяц:
-27.76%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
302.85 USD (28.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
46.34% (302.85 USD)
По эквити:
32.61% (180.68 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|423
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|761
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +20.29 USD
Худший трейд: -48 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +14.18 USD
Макс. убыток в серии: -203.38 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
