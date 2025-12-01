- Crescimento
Negociações:
426
Negociações com lucro:
323 (75.82%)
Negociações com perda:
103 (24.18%)
Melhor negociação:
20.29 USD
Pior negociação:
-47.94 USD
Lucro bruto:
648.25 USD (64 684 pips)
Perda bruta:
-638.48 USD (63 795 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (14.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
34.07 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
12.36%
Depósito máximo carregado:
16.11%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
35 minutos
Fator de recuperação:
0.03
Negociações longas:
263 (61.74%)
Negociações curtas:
163 (38.26%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.02 USD
Lucro médio:
2.01 USD
Perda média:
-6.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-203.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-203.38 USD (8)
Crescimento mensal:
-32.12%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
302.85 USD (28.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
46.34% (302.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
32.61% (180.68 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|426
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|889
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +20.29 USD
Pior negociação: -48 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +14.18 USD
Máxima perda consecutiva: -203.38 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
