- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
438
Gewinntrades:
331 (75.57%)
Verlusttrades:
107 (24.43%)
Bester Trade:
20.29 USD
Schlechtester Trade:
-47.94 USD
Bruttoprofit:
687.36 USD (68 590 pips)
Bruttoverlust:
-665.19 USD (66 465 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (14.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
35.12 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
12.36%
Max deposit load:
76.01%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
35 Minuten
Erholungsfaktor:
0.07
Long-Positionen:
269 (61.42%)
Short-Positionen:
169 (38.58%)
Profit-Faktor:
1.03
Mathematische Gewinnerwartung:
0.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.08 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.22 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-203.38 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-203.38 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-32.11%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
15.95 USD
Maximaler:
322.32 USD (30.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
49.32% (322.32 USD)
Kapital:
66.26% (139.54 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|438
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|22
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|2.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +20.29 USD
Schlechtester Trade: -48 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +14.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -203.38 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.80 × 76
|
ICMarketsSC-Live10
|89.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|92.00 × 1
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-18%
0
0
USD
USD
223
USD
USD
6
99%
438
75%
12%
1.03
0.05
USD
USD
66%
1:500