- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
178
Kârla kapanan işlemler:
147 (82.58%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (17.42%)
En iyi işlem:
15.45 USD
En kötü işlem:
-10.28 USD
Brüt kâr:
267.22 USD (26 652 pips)
Brüt zarar:
-82.38 USD (8 223 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (14.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.23 USD (2)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
117
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
10.73
Alış işlemleri:
133 (74.72%)
Satış işlemleri:
45 (25.28%)
Kâr faktörü:
3.24
Beklenen getiri:
1.04 USD
Ortalama kâr:
1.82 USD
Ortalama zarar:
-2.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-17.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.22 USD (3)
Aylık büyüme:
25.80%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
17.22 USD (1.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|178
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|185
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|18K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.45 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +14.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
RoboForex-ProCent-8
|5.46 × 13
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|7.85 × 515
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
İnceleme yok