Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold Pulse algorithm_v2
Imam Adhi Nugraha

Gold Pulse algorithm_v2

Imam Adhi Nugraha
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
178
Kârla kapanan işlemler:
147 (82.58%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (17.42%)
En iyi işlem:
15.45 USD
En kötü işlem:
-10.28 USD
Brüt kâr:
267.22 USD (26 652 pips)
Brüt zarar:
-82.38 USD (8 223 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (14.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.23 USD (2)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
117
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
10.73
Alış işlemleri:
133 (74.72%)
Satış işlemleri:
45 (25.28%)
Kâr faktörü:
3.24
Beklenen getiri:
1.04 USD
Ortalama kâr:
1.82 USD
Ortalama zarar:
-2.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-17.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.22 USD (3)
Aylık büyüme:
25.80%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
17.22 USD (1.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 178
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 185
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 18K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.45 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +14.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
RoboForex-ProCent-8
5.46 × 13
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
7.85 × 515
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
İnceleme yok
2025.12.01 16:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 16:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
