- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
426
Transacciones Rentables:
323 (75.82%)
Transacciones Irrentables:
103 (24.18%)
Mejor transacción:
20.29 USD
Peor transacción:
-47.94 USD
Beneficio Bruto:
648.25 USD (64 684 pips)
Pérdidas Brutas:
-638.48 USD (63 795 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (14.18 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
34.07 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
12.36%
Carga máxima del depósito:
16.11%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
35 minutos
Factor de Recuperación:
0.03
Transacciones Largas:
263 (61.74%)
Transacciones Cortas:
163 (38.26%)
Factor de Beneficio:
1.02
Beneficio Esperado:
0.02 USD
Beneficio medio:
2.01 USD
Pérdidas medias:
-6.20 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-203.38 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-203.38 USD (8)
Crecimiento al mes:
-32.12%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
302.85 USD (28.65%)
Reducción relativa:
De balance:
46.34% (302.85 USD)
De fondos:
32.61% (180.68 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|426
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|889
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +20.29 USD
Peor transacción: -48 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +14.18 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -203.38 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-22%
0
0
USD
USD
357
USD
USD
6
99%
426
75%
12%
1.01
0.02
USD
USD
46%
1:500