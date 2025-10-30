- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
162
Profit Trade:
67 (41.35%)
Loss Trade:
95 (58.64%)
Best Trade:
35.84 USD
Worst Trade:
-27.77 USD
Profitto lordo:
704.69 USD (70 435 pips)
Perdita lorda:
-624.61 USD (62 411 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (47.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.74 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.01
Long Trade:
81 (50.00%)
Short Trade:
81 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.49 USD
Profitto medio:
10.52 USD
Perdita media:
-6.57 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-20.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.55 USD (3)
Crescita mensile:
48.64%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
47.74 USD
Massimale:
79.25 USD (43.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|162
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|80
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +35.84 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +47.74 USD
Massima perdita consecutiva: -20.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
To subscribe to Gold Lab signal ensure you understand trading involves risk and therefore past performance doesn't guarantee future results.
