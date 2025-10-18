SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / JdD DBB EA VT Low Risk
Juan De Dios Villoria Marcos

JdD DBB EA VT Low Risk

Juan De Dios Villoria Marcos
0 recensioni
17 settimane
0 / 0 USD
0%
VTMarkets-Live 3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
83
Profit Trade:
61 (73.49%)
Loss Trade:
22 (26.51%)
Best Trade:
6.47 EUR
Worst Trade:
-12.41 EUR
Profitto lordo:
150.14 EUR (25 249 pips)
Perdita lorda:
-48.01 EUR (7 013 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (13.93 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
18.42 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.72%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
7.70
Long Trade:
23 (27.71%)
Short Trade:
60 (72.29%)
Fattore di profitto:
3.13
Profitto previsto:
1.23 EUR
Profitto medio:
2.46 EUR
Perdita media:
-2.18 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-13.26 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-13.26 EUR (2)
Crescita mensile:
4.70%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.30 EUR
Massimale:
13.26 EUR (2.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
2.85% (17.18 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD-STD 47
NZDCAD-STD 36
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD-STD 85
NZDCAD-STD 32
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD-STD 14K
NZDCAD-STD 4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.47 EUR
Worst Trade: -12 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +13.93 EUR
Massima perdita consecutiva: -13.26 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

LOW RISK set of a strategy based in Bolinger Bands and a system to protect to large draw downs, always trying to close the first and most negative order. Low risk, consistent and reliable strategy.
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati