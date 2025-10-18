- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
83
Profit Trade:
61 (73.49%)
Loss Trade:
22 (26.51%)
Best Trade:
6.47 EUR
Worst Trade:
-12.41 EUR
Profitto lordo:
150.14 EUR (25 249 pips)
Perdita lorda:
-48.01 EUR (7 013 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (13.93 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
18.42 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.72%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
7.70
Long Trade:
23 (27.71%)
Short Trade:
60 (72.29%)
Fattore di profitto:
3.13
Profitto previsto:
1.23 EUR
Profitto medio:
2.46 EUR
Perdita media:
-2.18 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-13.26 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-13.26 EUR (2)
Crescita mensile:
4.70%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.30 EUR
Massimale:
13.26 EUR (2.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
2.85% (17.18 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD-STD
|47
|NZDCAD-STD
|36
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD-STD
|85
|NZDCAD-STD
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD-STD
|14K
|NZDCAD-STD
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.47 EUR
Worst Trade: -12 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +13.93 EUR
Massima perdita consecutiva: -13.26 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
LOW RISK set of a strategy based in Bolinger Bands and a system to protect to large draw downs, always trying to close the first and most negative order. Low risk, consistent and reliable strategy.
Non ci sono recensioni