- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
83
Kârla kapanan işlemler:
61 (73.49%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (26.51%)
En iyi işlem:
6.47 EUR
En kötü işlem:
-12.41 EUR
Brüt kâr:
150.14 EUR (25 249 pips)
Brüt zarar:
-48.01 EUR (7 013 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (13.93 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
18.42 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.72%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
7.70
Alış işlemleri:
23 (27.71%)
Satış işlemleri:
60 (72.29%)
Kâr faktörü:
3.13
Beklenen getiri:
1.23 EUR
Ortalama kâr:
2.46 EUR
Ortalama zarar:
-2.18 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-13.26 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-13.26 EUR (2)
Aylık büyüme:
4.70%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.30 EUR
Maksimum:
13.26 EUR (2.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
2.85% (17.18 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD-STD
|47
|NZDCAD-STD
|36
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD-STD
|85
|NZDCAD-STD
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD-STD
|14K
|NZDCAD-STD
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.47 EUR
En kötü işlem: -12 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +13.93 EUR
Maksimum ardışık zarar: -13.26 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
LOW RISK set of a strategy based in Bolinger Bands and a system to protect to large draw downs, always trying to close the first and most negative order. Low risk, consistent and reliable strategy.
