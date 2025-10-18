- 자본
- 축소
트레이드:
129
이익 거래:
96 (74.41%)
손실 거래:
33 (25.58%)
최고의 거래:
7.48 EUR
최악의 거래:
-12.41 EUR
총 수익:
231.53 EUR (38 032 pips)
총 손실:
-78.51 EUR (10 632 pips)
연속 최대 이익:
8 (13.93 EUR)
연속 최대 이익:
18.42 EUR (5)
샤프 비율:
0.42
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
11.11%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
9 일
회복 요인:
11.54
롱(주식매수):
42 (32.56%)
숏(주식차입매도):
87 (67.44%)
수익 요인:
2.95
기대수익:
1.19 EUR
평균 이익:
2.41 EUR
평균 손실:
-2.38 EUR
연속 최대 손실:
2 (-13.26 EUR)
연속 최대 손실:
-13.26 EUR (2)
월별 성장률:
5.32%
연간 예측:
64.50%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.30 EUR
최대한의:
13.26 EUR (2.28%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.28% (13.26 EUR)
자본금별:
35.04% (228.80 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD-STD
|71
|NZDCAD-STD
|57
|EURUSD-STD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD-STD
|123
|NZDCAD-STD
|52
|EURUSD-STD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD-STD
|21K
|NZDCAD-STD
|7.7K
|EURUSD-STD
|-9
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
LOW RISK set of a strategy based in Bolinger Bands and a system to protect to large draw downs, always trying to close the first and the most negative order. Low risk, consistent and reliable strategy.
리뷰 없음
