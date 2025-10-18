SeñalesSecciones
Juan De Dios Villoria Marcos

JdD DBB EA VT Low Risk

Juan De Dios Villoria Marcos
Fiabilidad
26 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 29%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
120
Transacciones Rentables:
89 (74.16%)
Transacciones Irrentables:
31 (25.83%)
Mejor transacción:
7.44 EUR
Peor transacción:
-12.41 EUR
Beneficio Bruto:
216.93 EUR (36 671 pips)
Pérdidas Brutas:
-73.31 EUR (10 128 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (13.93 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
18.42 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.42
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.80%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
10 días
Factor de Recuperación:
10.83
Transacciones Largas:
38 (31.67%)
Transacciones Cortas:
82 (68.33%)
Factor de Beneficio:
2.96
Beneficio Esperado:
1.20 EUR
Beneficio medio:
2.44 EUR
Pérdidas medias:
-2.36 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-13.26 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-13.26 EUR (2)
Crecimiento al mes:
4.97%
Pronóstico anual:
60.36%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.30 EUR
Máxima:
13.26 EUR (2.28%)
Reducción relativa:
De balance:
2.28% (13.26 EUR)
De fondos:
8.83% (54.08 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD-STD 68
NZDCAD-STD 51
EURUSD-STD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD-STD 118
NZDCAD-STD 46
EURUSD-STD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD-STD 21K
NZDCAD-STD 6.9K
EURUSD-STD -9
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +7.44 EUR
Peor transacción: -12 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +13.93 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -13.26 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

LOW RISK set of a strategy based in Bolinger Bands and a system to protect to large draw downs, always trying to close the first and the most negative order. Low risk, consistent and reliable strategy.
2025.11.21 06:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.04 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 09:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 11:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
