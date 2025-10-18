СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / JdD DBB EA VT Low Risk
Juan De Dios Villoria Marcos

JdD DBB EA VT Low Risk

Juan De Dios Villoria Marcos
0 отзывов
Надежность
26 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 29%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
120
Прибыльных трейдов:
89 (74.16%)
Убыточных трейдов:
31 (25.83%)
Лучший трейд:
7.44 EUR
Худший трейд:
-12.41 EUR
Общая прибыль:
216.93 EUR (36 671 pips)
Общий убыток:
-73.31 EUR (10 128 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (13.93 EUR)
Макс. прибыль в серии:
18.42 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.42
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.80%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
10 дней
Фактор восстановления:
10.83
Длинных трейдов:
38 (31.67%)
Коротких трейдов:
82 (68.33%)
Профит фактор:
2.96
Мат. ожидание:
1.20 EUR
Средняя прибыль:
2.44 EUR
Средний убыток:
-2.36 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-13.26 EUR)
Макс. убыток в серии:
-13.26 EUR (2)
Прирост в месяц:
4.97%
Годовой прогноз:
60.36%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.30 EUR
Максимальная:
13.26 EUR (2.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.28% (13.26 EUR)
По эквити:
8.83% (54.08 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD-STD 68
NZDCAD-STD 51
EURUSD-STD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD-STD 118
NZDCAD-STD 46
EURUSD-STD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD-STD 21K
NZDCAD-STD 6.9K
EURUSD-STD -9
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.44 EUR
Худший трейд: -12 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +13.93 EUR
Макс. убыток в серии: -13.26 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

LOW RISK set of a strategy based in Bolinger Bands and a system to protect to large draw downs, always trying to close the first and the most negative order. Low risk, consistent and reliable strategy.
Нет отзывов
2025.11.21 06:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.04 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 09:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 11:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
