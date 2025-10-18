シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / JdD DBB EA VT Low Risk
Juan De Dios Villoria Marcos

JdD DBB EA VT Low Risk

Juan De Dios Villoria Marcos
レビュー0件
信頼性
26週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 29%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
120
利益トレード:
89 (74.16%)
損失トレード:
31 (25.83%)
ベストトレード:
7.44 EUR
最悪のトレード:
-12.41 EUR
総利益:
216.93 EUR (36 671 pips)
総損失:
-73.31 EUR (10 128 pips)
最大連続の勝ち:
8 (13.93 EUR)
最大連続利益:
18.42 EUR (5)
シャープレシオ:
0.42
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.80%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
10 日
リカバリーファクター:
10.83
長いトレード:
38 (31.67%)
短いトレード:
82 (68.33%)
プロフィットファクター:
2.96
期待されたペイオフ:
1.20 EUR
平均利益:
2.44 EUR
平均損失:
-2.36 EUR
最大連続の負け:
2 (-13.26 EUR)
最大連続損失:
-13.26 EUR (2)
月間成長:
4.97%
年間予想:
60.36%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.30 EUR
最大の:
13.26 EUR (2.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.28% (13.26 EUR)
エクイティによる:
8.83% (54.08 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD-STD 68
NZDCAD-STD 51
EURUSD-STD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD-STD 118
NZDCAD-STD 46
EURUSD-STD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD-STD 21K
NZDCAD-STD 6.9K
EURUSD-STD -9
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +7.44 EUR
最悪のトレード: -12 EUR
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +13.93 EUR
最大連続損失: -13.26 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

LOW RISK set of a strategy based in Bolinger Bands and a system to protect to large draw downs, always trying to close the first and the most negative order. Low risk, consistent and reliable strategy.
レビューなし
2025.11.21 06:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.04 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 09:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 11:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
