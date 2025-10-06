- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
6 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.74 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
6.60 USD (6 619 pips)
Perdita lorda:
-0.77 USD
Vincite massime consecutive:
6 (6.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.60 USD (6)
Indice di Sharpe:
1.27
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
19.27%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
46 minuti
Fattore di recupero:
53.00
Long Trade:
6 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
8.57
Profitto previsto:
1.10 USD
Profitto medio:
1.10 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
2.97%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.11 USD
Massimale:
0.11 USD (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.74 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +6.60 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|12.09 × 4221
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
3%
0
0
USD
USD
206
USD
USD
1
100%
6
100%
100%
8.57
1.10
USD
USD
0%
1:100