Rizqy Bramantyo

GoldenScalperXAU

Rizqy Bramantyo
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 3%
Exness-MT5Real8
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
6 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.74 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
6.60 USD (6 619 pips)
Perdita lorda:
-0.77 USD
Vincite massime consecutive:
6 (6.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.60 USD (6)
Indice di Sharpe:
1.27
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
19.27%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
46 minuti
Fattore di recupero:
53.00
Long Trade:
6 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
8.57
Profitto previsto:
1.10 USD
Profitto medio:
1.10 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
2.97%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.11 USD
Massimale:
0.11 USD (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 6.6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.74 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +6.60 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
12.09 × 4221
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Non ci sono recensioni
2025.10.06 09:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.06 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 09:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.