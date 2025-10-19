Script: sSyncScroll

sSyncScroll:

Script per lo scorrimento sincrono dei grafici.

sSyncScroll

Author: Dmitry Fedoseev

 

Dmitry, grazie mille per lo script!

Forse c'è la possibilità di rendere il tuo script anche come indicatore, in modo che sia costantemente presente sui grafici e non scompaia quando si cambia timeframe.

Saluti, Eduard.

 

Caro Dmitry, grazie per questo script. E ho una domanda.

Dmitry, così come i più autorevoli esperti,

Puoi dirmi come fare in modo che questo script sposti i grafici non attraverso 4 candele in 1 passo, ma attraverso 1 candela in 1 passo? Ad esempio, ho dei grafici a 5 minuti aperti e se premo la freccia a destra, salto dalle 8:00 alle 8:20.

Ho cercato di capire il codice da solo, ma non conoscendo ancora bene il linguaggio di MT5, non sono riuscito a capirlo, quindi ho deciso di chiedere un consiglio.

Grazie mille.

 
Funziona? Recentemente ho scritto che anche questo è rotto.
 
Dmitry, così come esperti di tutto rispetto,

Puoi dirmi come fare in modo che questo script sposti i grafici non attraverso 4 candele per 1 passo, ma attraverso 1 candela per 1 passo? Ad esempio, ho dei grafici a 5 minuti aperti e, premendo la freccia a destra, passo dalle 8:00 alle 8:20.

F12 e Shift+F12
 

Un grande script, mi piacerebbe davvero usarlo, ma sono su MT4. È possibile modificare lo script per MT4?


Buona giornata,


Robert

 
Salvatelo come file mq4, aggiungete la riga

#property strict

all'inizio del file ed ecco fatto: funzionerà.

Oppure usare l'allegato (fatto come descritto sopra)

File:
ssyncscroll.mq4  8 kb
 
Andrey Khatimlianskii:
F12 e Shift+F12
Grazie
 
Salve, è possibile disattivare l'AUTOSCROLL? Per favore, aiutatemi.
 
Quando arriva una nuova quotazione, il grafico viene spostato a destra. Allo stesso tempo, lo spostamento del grafico all'arrivo di nuovi tick è disabilitato. È disabilitato dallo stesso script. Posso provare a risolvere il problema, ma vi prego di darmi un suggerimento su quale parte del codice ne è responsabile. Sono nuovo di MQL 5
 
Questo è stato molto utile per il mio Backtesting, grazie mille per questo script, sei il migliore!
