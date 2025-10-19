Script: sSyncScroll
Dmitry, grazie mille per lo script!
Forse c'è la possibilità di rendere il tuo script anche come indicatore, in modo che sia costantemente presente sui grafici e non scompaia quando si cambia timeframe.
Saluti, Eduard.
Caro Dmitry, grazie per questo script. E ho una domanda.
Dmitry, così come i più autorevoli esperti,
Puoi dirmi come fare in modo che questo script sposti i grafici non attraverso 4 candele in 1 passo, ma attraverso 1 candela in 1 passo? Ad esempio, ho dei grafici a 5 minuti aperti e se premo la freccia a destra, salto dalle 8:00 alle 8:20.
Ho cercato di capire il codice da solo, ma non conoscendo ancora bene il linguaggio di MT5, non sono riuscito a capirlo, quindi ho deciso di chiedere un consiglio.
Grazie mille.
Caro Dmitry, grazie per questo script. E ho una domanda.
Dmitry, così come i più autorevoli esperti,
Puoi dirmi come fare in modo che questo script sposti i grafici non attraverso 4 candele in 1 passo, ma attraverso 1 candela in 1 passo? Ad esempio, ho dei grafici a 5 minuti aperti e se premo la freccia a destra, salto dalle 8:00 alle 8:20.
Ho cercato di capire il codice da solo, ma non conoscendo ancora bene il linguaggio di MT5, non sono riuscito a capirlo, quindi ho deciso di chiedere un consiglio.
Grazie mille.
Dmitry, così come esperti di tutto rispetto,
Puoi dirmi come fare in modo che questo script sposti i grafici non attraverso 4 candele per 1 passo, ma attraverso 1 candela per 1 passo? Ad esempio, ho dei grafici a 5 minuti aperti e, premendo la freccia a destra, passo dalle 8:00 alle 8:20.
Un grande script, mi piacerebbe davvero usarlo, ma sono su MT4. È possibile modificare lo script per MT4?
Buona giornata,
Robert
Un grande script, mi piacerebbe davvero usarlo, ma sono su MT4. È possibile modificare lo script per MT4?
Buona giornata,
Robert
Salvatelo come file mq4, aggiungete la riga
all'inizio del file ed ecco fatto: funzionerà.
Oppure usare l'allegato (fatto come descritto sopra)
F12 e Shift+F12
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
sSyncScroll:
Script per lo scorrimento sincrono dei grafici.
Author: Dmitry Fedoseev