Sistemi Esperti: Arbitrage Triangle EURGBP-EURUSD-GBPUSD
Tuttavia, sembra buono nel backtester, ma non riesco ad aprire il trade nel test live.
Jewellery Explore backtester ma non riesce ad aprire il trade nel test dal vivo
Questo è ciò che ho detto nella descrizione e ho anche messo un testo sullo screenshot, dicendo che non rappresenta la realtà. Il mispricing di cui si abusa con l'EA non si verifica nella realtà o si verifica solo molto raramente.
Funziona bene, grazie mille per averla condivisa.
Come posso installarlo?
questo robo non si installa per favore inviami il codice chiaro
Come si usa? Questo EA è automatico o devo fare trading manuale?
Ho eseguito questo EA sulla VPS di mql5.com, ma si è verificato un errore: Trades '85064976': fallito l'acquisto istantaneo di 0,1 EURGBP a 0,00000 (deviazione: 10) [Nessun prezzo] Potete aiutarmi a risolvere il problema?
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Arbitrage Triangle EURGBP-EURUSD-GBPUSD:
L'EA identifica le discrepanze tra i tassi di cambio teorici e quelli effettivi per eseguire opportunità di trading a rischio ridotto.
Author: Peter Mueller