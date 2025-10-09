Sistemi Esperti: Arbitrage Triangle EURGBP-EURUSD-GBPUSD

Arbitrage Triangle EURGBP-EURUSD-GBPUSD:

L'EA identifica le discrepanze tra i tassi di cambio teorici e quelli effettivi per eseguire opportunità di trading a rischio ridotto.

Arbitrage Triangle EURGBP-EURUSD-GBPUSD

Author: Peter Mueller

 
Tuttavia, sembra buono nel backtester, ma non riesco ad aprire il trade nel test live.
 
Questo è ciò che ho detto nella descrizione e ho anche messo un testo sullo screenshot, dicendo che non rappresenta la realtà. Il mispricing di cui si abusa con l'EA non si verifica nella realtà o si verifica solo molto raramente.

 
Funziona bene, grazie mille per averla condivisa.
 
Come posso installarlo?
 
traderman88 #:
Come posso installarlo?

In alto a sinistra del primo post, clicca sul link e segui le istruzioni.

 
questo robo non si installa per favore inviami il codice chiaro
 
Come si usa? Questo EA è automatico o devo fare trading manuale?
 
Ho eseguito questo EA sulla VPS di mql5.com, ma si è verificato un errore: Trades '85064976': fallito l'acquisto istantaneo di 0,1 EURGBP a 0,00000 (deviazione: 10) [Nessun prezzo] Potete aiutarmi a risolvere il problema?
 
hongbin fei EURGBP a 0.00000 (deviazione: 10) [Nessun prezzo] Potete aiutarmi a risolvere il problema?
Basta cambiare il nome del simbolo con il nome del simbolo del proprio broker. Ad esempio "EURUSD.P" invece di "EURUSD".
 
Nguyen The Thang #:
come si usa? questo EA è automatico o devo fare trading manuale?
Ho bisogno di un robot di trading fx

