Indicatori: Stocastico RSI

Stocastico RSI:

Lo Stocastico RSI è un classico oscillatore stocastico i cui valori non sono calcolati a partire dalla serie dei prezzi, ma dai valori dell'indicatore tecnico RSI.

Stocastico RSI

Author: Nikolay Kositsin

 

Stocastico RSI

Lo Stochastic RSI combina due indicatori di analisi tecnica molto popolari, lo Stocastico e il Relative Strength Index (RSI). Mentre lo Stocastico e l'RSI si basano sul prezzo, lo Stocastico RSI ricava i suoi valori dall'indice di forza relativa (RSI); in pratica è l'indicatore stocastico applicato all'indicatore RSI.

Come si vedrà di seguito nel grafico del contratto future S&P 500 E-mini, l'RSI stocastico fornisce segnali di acquisto e vendita e letture di ipercomprato e ipervenduto più proficue rispetto all'indice di forza relativa:


Nel grafico precedente del contratto E-mini S&P 500 Futures, l'indicatore RSI ha trascorso la maggior parte del tempo tra l'ipercomprato (70) e l'ipervenduto (30), senza fornire segnali di acquisto o vendita. Tuttavia, lo Stocastico RSI ha utilizzato l'indicatore RSI per individuare molti segnali di acquisto e vendita redditizi.

Come interpretare i segnali di acquisto e vendita dello Stocastico RSI è illustrato nel grafico dello S&P 500 E-mini:


Segnale di acquisto dello Stocastico RSI

Acquistare quando lo Stocastico RSI supera la linea di ipervenduto (20).

Segnale di vendita dello Stocastico RSI


Vendere quando l'RSI stocastico passa sotto la linea di ipercomprato (80).

L'RSI stocastico è un uso efficace e potenzialmente redditizio del popolare indicatore stocastico e dell'indicatore RSI.
 
Esiste un indicatore di questo tipo per mt4?
 
trora:
Esiste un indicatore simile per mt4?
Probabilmente c'era, l'ho convertito appositamente, ma l'ho buttato via perché non serviva. Non ricordo dove l'ho preso!
 
newdigital:

Salve,

Avete forse l'indicatore StochasticRSI in formato MT4? Sarebbe molto apprezzato se poteste fornirlo in formato MT4.

Grazie in anticipo.

 

Allegato (ma non l'ho controllato, scusate)

File:
Stochastic_RSI.mq4  3 kb
stochRSI.mq4  4 kb
StocRSI_2.mq4  4 kb
 

Ottimo indicatore, ma non funziona con le ultime versioni di MT5 senza apportare modifiche alla classe. Tuttavia è abbastanza preciso

 
Come ottenere l' indicatore stocastico rsi in mt5
 

Sto cercando di eseguire l'RSI ma ricevo un errore del tipo "valore del caso già utilizzato" come di seguito riportato.

 
int GetStartBars(string Smooth_Method Method,int Length,int Phase)
{
//----+
switch(Metodo)
{
caso MODE_SMA_: return(Lunghezza);
caso MODE_EMA_: return(0);
caso MODE_SMMA_: return(Lunghezza+1);
caso MODE_LWMA_: return(Lunghezza);
caso MODE_JJMA: ritorno(30);
caso MODE_JurX: return(0);
caso MODE_ParMA: ritorno(Lunghezza);
caso MODE_T3: return(0);
caso MODE_VIDYA: ritorno(Fase+2);
caso MODE_AMA: return(Lunghezza+2);
}
//----+
return(0);

}

ottenendo gli errori da queste righe

'Method' - virgola attesa smoothalgorithms.mqh 537

'{' - definizione di funzione inattesa smoothalgorithms.mqh 538

'return' - le espressioni non sono consentite in un ambito globale smoothalgorithms.mqh 554

'}' - le espressioni non sono consentite in un ambito globale smoothalgorithms.mqh 555


12
