Indicatori: Stocastico RSI
Lo Stochastic RSI combina due indicatori di analisi tecnica molto popolari, lo Stocastico e il Relative Strength Index (RSI). Mentre lo Stocastico e l'RSI si basano sul prezzo, lo Stocastico RSI ricava i suoi valori dall'indice di forza relativa (RSI); in pratica è l'indicatore stocastico applicato all'indicatore RSI.
Come si vedrà di seguito nel grafico del contratto future S&P 500 E-mini, l'RSI stocastico fornisce segnali di acquisto e vendita e letture di ipercomprato e ipervenduto più proficue rispetto all'indice di forza relativa:
Nel grafico precedente del contratto E-mini S&P 500 Futures, l'indicatore RSI ha trascorso la maggior parte del tempo tra l'ipercomprato (70) e l'ipervenduto (30), senza fornire segnali di acquisto o vendita. Tuttavia, lo Stocastico RSI ha utilizzato l'indicatore RSI per individuare molti segnali di acquisto e vendita redditizi.
Come interpretare i segnali di acquisto e vendita dello Stocastico RSI è illustrato nel grafico dello S&P 500 E-mini:
Segnale di acquisto dello Stocastico RSI
Acquistare quando lo Stocastico RSI supera la linea di ipervenduto (20).Segnale di vendita dello Stocastico RSI
L'RSI stocastico è un uso efficace e potenzialmente redditizio del popolare indicatore stocastico e dell'indicatore RSI.
Vendere quando l'RSI stocastico passa sotto la linea di ipercomprato (80).
Esiste un indicatore simile per mt4?
Salve,
Avete forse l'indicatore StochasticRSI in formato MT4? Sarebbe molto apprezzato se poteste fornirlo in formato MT4.
Grazie in anticipo.
Allegato (ma non l'ho controllato, scusate)
Forum sul trading, sui sistemi di trading automatico e sulla verifica delle strategie di trading
Errore 145 Codice di ritorno del server commerciale
angevoyageur, 2014.03.01 14:27
Salve,
Questo forum è dedicato alla MT5/mql5, per favore, poni la tua domanda sulla MT4/mql4 sul forum mql4.com.
- Ci sono più persone che possono rispondere lì.
- Ci sono più persone che possono avere problemi simili.
- Un forum non è solo per ottenere aiuto ma per condividere con la comunità, la comunità mql4/MT4 non è la stessa della comunità mql5/MT5.
Ottimo indicatore, ma non funziona con le ultime versioni di MT5 senza apportare modifiche alla classe. Tuttavia è abbastanza preciso
Sto cercando di eseguire l'RSI ma ricevo un errore del tipo "valore del caso già utilizzato" come di seguito riportato.
}
ottenendo gli errori da queste righe
'Method' - virgola attesa smoothalgorithms.mqh 537
'{' - definizione di funzione inattesa smoothalgorithms.mqh 538
'return' - le espressioni non sono consentite in un ambito globale smoothalgorithms.mqh 554
'}' - le espressioni non sono consentite in un ambito globale smoothalgorithms.mqh 555
Stocastico RSI:
Lo Stocastico RSI è un classico oscillatore stocastico i cui valori non sono calcolati a partire dalla serie dei prezzi, ma dai valori dell'indicatore tecnico RSI.
Author: Nikolay Kositsin