Sistemi Esperti: Cacciatore di risonanze

Nuovo commento
 

Cacciatore di risonanze:

Un sistema esperto multivaluta che analizza i fenomeni di risonanza su attività finanziarie correlate.

Author: Nikolay Kositsin

 

Salve. Durante il test l'Expert Advisor dà il seguente errore: 2012.03.17 23:25:23 2012.02.09 15:59:41 failed instant sell 0.10 AUDUSD at 1.07970 sl: 1.12970 [Invalid request].

Da quanto ho capito non può aprire un ordine. Come si può risolvere questo problema?


 
Lest:

Salve. Durante il test l'Expert Advisor dà il seguente errore: 2012.03.17 23:25:23 2012.02.09 15:59:41 failed instant sell 0.10 AUDUSD at 1.07970 sl: 1.12970 [Invalid request].

Da quanto ho capito non può aprire un ordine. Come si può risolvere questo problema?

Studiate ancora più attentamente il lavoro del tester! Il punto è che nella finestra "Market Watch" non sono presenti alcune coppie di valute tra quelle che sono necessarie per la normale analisi del mercato da parte dell'Expert Advisor e che sono disponibili nei parametri di input dell'Expert Advisor. Ad esempio, ho ricevuto un errore di questo tipo quando mancava AUDJPY. Ho corretto leggermente il codice dell'Expert Advisor, quindi è consigliabile caricarne uno nuovo!
 

Buon pomeriggio. I vostri consigli non sono serviti. Tutte le coppie sono abilitate, anche tre coppie per lavoro. Lo stesso errore è scritto nel log. Ho caricato nuovamente il codice dell'Expert Advisor.

A proposito, le linee dell'indicatore non vengono disegnate per qualche motivo.

File:
1.JPG  586 kb
2.JPG  528 kb
 

Non lo so! Questo Expert Advisor ha sempre funzionato normalmente con i parametri predefiniti! Un'altra cosa è che ha un sacco di parametri di input e se volete, potete sempre impostare dei valori errati che producono un tale risultato!

L'ho controllato appositamente ed ho inserito l'Expert Advisor sul server InstaForex. Tutto funziona e le operazioni vengono aperte! L'unica cosa è che l'indicatore non viene disegnato nel visualizzatore. Ma non so se il visualizzatore possa funzionare normalmente con tali indicatori.

 
È triste.
 
Salve. Il vostro Expert Advisor funziona. Ho provato ad eseguirlo in ufficio e tutto funziona bene. Questa volta non ho compilato il codice, l'ho testato così com'è.
 

Come fa questo EA a prendere profitto.

Quando carico l'EA nell'expert advisor non vedo alcun input per il Take Profit. Si tratta di un'implementazione dell'EA?

 
Il codice stesso genera 4 errori in fase di compilazione.
 
karalex:
Il codice stesso genera 4 errori durante la compilazione. matematici.
Grazie per il tuo messaggio, l'errore è stato risolto. Il problema era nell'identificatore obsoleto ORDER_FILLING_AON (ora si chiama ORDER_FILLING_FOK).
 
Quando carico l'EA nell'expert advisor non vedo alcun input per il Take Profit. Si tratta di un'implementazione nell'EA?
12
Nuovo commento