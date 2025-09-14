Sistemi Esperti: Cacciatore di risonanze
Salve. Durante il test l'Expert Advisor dà il seguente errore: 2012.03.17 23:25:23 2012.02.09 15:59:41 failed instant sell 0.10 AUDUSD at 1.07970 sl: 1.12970 [Invalid request].
Da quanto ho capito non può aprire un ordine. Come si può risolvere questo problema?
Buon pomeriggio. I vostri consigli non sono serviti. Tutte le coppie sono abilitate, anche tre coppie per lavoro. Lo stesso errore è scritto nel log. Ho caricato nuovamente il codice dell'Expert Advisor.
A proposito, le linee dell'indicatore non vengono disegnate per qualche motivo.
Non lo so! Questo Expert Advisor ha sempre funzionato normalmente con i parametri predefiniti! Un'altra cosa è che ha un sacco di parametri di input e se volete, potete sempre impostare dei valori errati che producono un tale risultato!
L'ho controllato appositamente ed ho inserito l'Expert Advisor sul server InstaForex. Tutto funziona e le operazioni vengono aperte! L'unica cosa è che l'indicatore non viene disegnato nel visualizzatore. Ma non so se il visualizzatore possa funzionare normalmente con tali indicatori.
Come fa questo EA a prendere profitto.
Quando carico l'EA nell'expert advisor non vedo alcun input per il Take Profit. Si tratta di un'implementazione dell'EA?
Il codice stesso genera 4 errori durante la compilazione. matematici.
Cacciatore di risonanze:
Un sistema esperto multivaluta che analizza i fenomeni di risonanza su attività finanziarie correlate.
Author: Nikolay Kositsin