Discussione sull’articolo "Comprendere il piazzamento degli ordini in MQL5"

Nuovo commento
 

Il nuovo articolo Comprendere il piazzamento degli ordini in MQL5 è stato pubblicato:

Quando si crea un qualsiasi sistema di trading, c'è un compito che dobbiamo affrontare in modo efficace. Questo compito è l'inserimento degli ordini o la gestione automatica degli ordini da parte del sistema di trading creato, perché è fondamentale in qualsiasi sistema. In questo articolo troverete quindi la maggior parte degli argomenti che dovete comprendere per creare il vostro sistema di trading in termini di inserimento degli ordini in modo efficiente.

Ordine: è una richiesta ricevuta dal server di trading per aprire un'operazione di acquisto o vendita con un lotto o un volume specifico a un prezzo specifico. Esistono due tipi di ordini: l'ordine a mercato e l'ordine pendente.

  • Ordine a mercato: è un ordine che può essere eseguito immediatamente al prezzo di mercato corrente.
  • Ordine pendente: è un ordine che esegue l'operazione a condizioni predeterminate riguardanti il prezzo di esecuzione dell'operazione al suo livello e il tempo di esecuzione dell'operazione. 

Questi ordini pendenti possono essere uno dei seguenti:

    • Buy stop: Piazza un ordine pendente di acquisto ad un prezzo specifico che è superiore al prezzo attuale di mercato.
    • Buy limit: Piazza un ordine pendente di acquisto ad un prezzo specifico che è inferiore al prezzo attuale di mercato.
    • Sell stop: Piazza un ordine pendente di vendita ad un prezzo specifico che è inferiore al prezzo attuale di mercato.
    • Sell limit: Piazza un ordine pendente di vendita ad un prezzo specifico che è superiore al prezzo attuale di mercato.

Una volta piazzato l'ordine, indipendentemente dal fatto che si tratti di un ordine a mercato o di un ordine pendente, è possibile trovarlo nella scheda Operazioni di Trading del BoxAttrezzi di MetaTrader 5. Di seguito è riportato un esempio:

1- scheda scheda operazioni di trading

Quando l'ordine viene chiuso o cancellato senza essere eseguito, è possibile trovarlo nella scheda CroniStoria del BoxAttrezzi.

2- scheda CroniStoria

Quando vogliamo modificare una posizione corrente con MQL5, dobbiamo trattare questi ordini come vedremo in seguito quando gestiremo la modifica degli ordini.

Autore: Mohamed Abdelmaaboud

 

ciao,


ottimo testo, grazie.

Ho trovato un piccolo bug:

nella casella sottoTRADE_ACTION_SLTP hai scritto due volte request.sl, la seconda dovrebbe essere request.tp, come indicato nel commento alla fine della riga.


Cordiali saluti,

Gunther

Documentation on MQL5: Constants, Enumerations and Structures / Trade Constants / Trade Operation Types
Documentation on MQL5: Constants, Enumerations and Structures / Trade Constants / Trade Operation Types
  • www.mql5.com
Trade Operation Types - Trade Constants - Constants, Enumerations and Structures - MQL5 Reference - Reference on algorithmic/automated trading language for MetaTrader 5
 
gunther64 #:

ciao,


grande testo, tyvm.

Ho trovato un piccolo bug:

nella casella sottoTRADE_ACTION_SLTP avete scritto due volte request.sl, la seconda dovrebbe essere request.tp, come indicato nel commento alla fine della riga.


Cordiali saluti,

Gunther

Salve,

Grazie per il suo gentile commento. Hai ragione, è un errore e sarà preso in considerazione.


Saluti,

 
ciao!
Utilizzando il tuo codice sto scrivendo un semplice ordine per uno strumento!


double price = 94500;

double stopLoss = prezzo - (500 * _Punto);

double takeProfit = prezzo + (1000 * _Point);


ulong ticket = trade.OrderOpen(

"SiM4", // simbolo

ORDER_TYPE_BUY, // tipo di ordine
1.0, // volume dell'ordine
prezzo, // prezzo StopLimit
stopLoss, // prezzo di esecuzione
takeProfit, // prezzo dello Stop Loss
NULLO
);
restituisce GetLastError() = 0 e l'ordine non viene piazzato e non c'è alcun accordo
È necessario specificare un token di accesso speciale quando si effettua un ordine dal broker?

 
rurubest #:
restituisce GetLastError() = 0 e l'ordine non viene piazzato e non c'è alcuna transazione
È necessario specificare un token di accesso speciale quando si effettua un ordine dal broker?
Guardate i log e analizzate il risultato dell'esecuzione di OrderSend.
 

Ciao Abdel Maaboud,

grazie per la gentilezza con cui hai scritto questo tutorial.

Questo tutorial fornisce solo il posizionamento degli ordini. C'è qualche codice per chiudere la posizione(take profit o cut loss) nel tuo articolo?

Cordiali saluti,

Ahmad Juniar

Mohamed Abdelmaaboud
Mohamed Abdelmaaboud
  • 2024.08.14
  • www.mql5.com
Trader's profile
 
Grazie mille per il tuo prezioso e dettagliato tutorial. Mi hai risparmiato tonnellate di tempo e ricerche. Grazie ancora!
Nuovo commento