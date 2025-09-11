Discussione sull’articolo "Comprendere il piazzamento degli ordini in MQL5"
ciao,
ottimo testo, grazie.
Ho trovato un piccolo bug:
nella casella sottoTRADE_ACTION_SLTP hai scritto due volte request.sl, la seconda dovrebbe essere request.tp, come indicato nel commento alla fine della riga.
Cordiali saluti,
Gunther
Salve,
Grazie per il suo gentile commento. Hai ragione, è un errore e sarà preso in considerazione.
Saluti,
Utilizzando il tuo codice sto scrivendo un semplice ordine per uno strumento!
double price = 94500;
double stopLoss = prezzo - (500 * _Punto);
double takeProfit = prezzo + (1000 * _Point);
ulong ticket = trade.OrderOpen(
"SiM4", // simbolo
restituisce GetLastError() = 0 e l'ordine non viene piazzato e non c'è alcun accordo
È necessario specificare un token di accesso speciale quando si effettua un ordine dal broker?
Ciao Abdel Maaboud,
grazie per la gentilezza con cui hai scritto questo tutorial.
Questo tutorial fornisce solo il posizionamento degli ordini. C'è qualche codice per chiudere la posizione(take profit o cut loss) nel tuo articolo?
Cordiali saluti,
Ahmad Juniar
Il nuovo articolo Comprendere il piazzamento degli ordini in MQL5 è stato pubblicato:
Ordine: è una richiesta ricevuta dal server di trading per aprire un'operazione di acquisto o vendita con un lotto o un volume specifico a un prezzo specifico. Esistono due tipi di ordini: l'ordine a mercato e l'ordine pendente.
Questi ordini pendenti possono essere uno dei seguenti:
Una volta piazzato l'ordine, indipendentemente dal fatto che si tratti di un ordine a mercato o di un ordine pendente, è possibile trovarlo nella scheda Operazioni di Trading del BoxAttrezzi di MetaTrader 5. Di seguito è riportato un esempio:
Quando l'ordine viene chiuso o cancellato senza essere eseguito, è possibile trovarlo nella scheda CroniStoria del BoxAttrezzi.
Quando vogliamo modificare una posizione corrente con MQL5, dobbiamo trattare questi ordini come vedremo in seguito quando gestiremo la modifica degli ordini.
Autore: Mohamed Abdelmaaboud